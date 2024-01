A “Che tempo che fa” le rivelazioni di Bocelli su extraterrestri e UFO

Il tenore Andrea Bocelli da Fazio a ‘Che tempo che fa’: “Di extraterrestri ne parla la Bibbia. E ho chiesto conferma anche ad Obama”

Gli ufo esistono o no? Secondo Barack Obama ‘non abbiamo extraterrestri qui (sulla Terra, ndr) ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare‘. A riportare la risposta dell’ex Presidente degli Stati Uniti è il cantante toscano Andrea Bocelli, ieri ospite del programma di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’ che alla dichiarazione del tenore è rimasto senza parole.

Bocelli fu ospite alla Casa Bianca nel 2016 e ricorda: “Nello Studio Ovale, prima di congedarci ho detto al Presidente ‘devo farle una domanda, se posso: ma gli ufo esistono o no?’. Lui è rimasto un po’ interdetto, ha detto ‘non abbiamo extraterrestri qui ma ci sono molti fenomeni che non siamo in grado di spiegare’”. E Bocelli spiega la sua posizione sulla questione ufo ed extraterrestri: “Fino a qualche anno fa ero molto intransigente e non ci credevo, non volevo sentirne parlare. Mi sembrava una perdita di tempo clamorosa. Poi, se uno comincia a pensare a quello che è contenuto nelle Sacre Scritture… La visita degli extraterrestri è presente dall’inizio del Vecchio Testamento. Quando Abramo incontra i tre angeli, Mosè con il cespuglio che brucia, quando la Madonna a Nazareth vede questo ‘essere di luce’ che gli annuncia quello che sta per succedere… quello lì non sarà mica stato un terrestre…”. E il conduttore Fazio chiosa: “Mi raccomando non dirlo a Papa Francesco“.