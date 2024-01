“Uno sguardo dal Cielo” con Denzel Washington su Rai Movie: la trama del film

“Uno sguardo dal cielo” con Denzel Washington e Whitney Houston stasera su Rai Movie: un film per sognare, ecco la trama

Un film per restare ancora una sera nell’atmosfera natalizia e per sognare. In “Uno sguardo dal Cielo”, domenica 21 gennaio alle 21.10 su Rai Movie, c’è anche l’angelo che fa capolino dall’alto per aiutare il protagonista.

Il pastore protestante Biggs se la sta vedendo brutta: rischia di perdere la sua comunità, minacciata dalla speculazione edilizia, e anche sua moglie, che fatica a sostenere le sue preoccupazioni. All’improvviso arriva in soccorso un angelo incaricato di rimettere a posto la situazione ma Biggs non gli crede e le cose si complicano ulteriormente, quando la moglie si prende una cotta proprio per l’angelo.

Il film, diretto da Penny Marshall e uscito negli Stati Uniti nel 1996 con il titolo originale “The Preacher’s Wife” è un brillante remake di una pellicola di successo del 1947, con due protagonisti d’eccezione: Denzel Washington e Whitney Houston.