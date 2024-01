Reverendo Secret torna con la canzone “La Venere Assurda”

“Venere Assurda” è l’ultimo Singolo del Cantautore Reverendo Secret, distribuito da Agenzia Alpha Records in partnership Sony Music publishing e Beatstars USA

“Venere Assurda” è l’ultimo Singolo del Cantautore Reverendo Secret, distribuito da Agenzia Alpha Records in partnership Sony Music publishing e Beatstars USA. Il Brano dalle sonorità pop rock con richiami esoterici è un viaggio mistico al quale l’artista è già abituato da tempo. Questa volta nella dualità, esprime significati profondi e intrinsechi tipici del suo fare diretto e comunicativo. In una lotta tra male e bene, nulla vince e tutto rimane come nell’origine immaginata della vita stessa. Un linguaggio più volte sottolineato, da una convinzione innata che riesce a spiegare tematiche profonde come il senso delle cose osservate nella maniera più autentica e sensibile.

Corposo e robusto il ripetuto “Io e Te Tu e Me” nel testo emerge come un mantra apocalittico capace di emozionare e lasciare senza parole l’ascoltatore.

Correlato da un video prodotto da Amanda Archetti che in tutta la sua abilità è riuscita ancora a colpire nel segno ci si aspetta molto da questo capolavoro.

Le riprese Affidate a Luca Pederneschi hanno visto protagonisti una Band Lombarda I Roundeep come Cavalieri dell’Ombra, ben definita anche nelle loro canzoni e la loro arte.

Oltre a Elvira Federico nota Influencer Campana, ha preso parte anche Tiffany Farranda talentuosa attrice già ai Tempi di “Dominuse “.

Un brano importante ed epico tipico dello stile metodico e favolistico da sempre impronta di una ricerca accurata e metodica in ogni parola scritta e in ogni nota suonata .

Il brano è frutto di un percorso e frasi come “mare che ha fame della morte” o ancora “mi volto di spalle perché non so chi siamo “, fanno capire molto di un mondo che oltre una prospettiva tradizionale ormai più mondo non è e questa magia ne è una testimonianza.”

Biografia

Michele Lattanzio, in arte Reverendo Secret, nasce il 2 Marzo 1978 a Schweinfurt Germania ma è originario pugliese, attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell’ignoto in forme surreali e metafisiche. Cantautore eclettico, partecipa alla trasmissione di Italian’s Got Talent 2016 in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla Standing Ovation.

Successivamente ha partecipato a The Voice of Germany 2018 e The Voice Of UK 2019, Eurovision Song Contest 2022 e durante alcuni eventi della settimana Sanremese, ottenendo ottimi risultati.