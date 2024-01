Diabete e dolore cronico: migliora l’accessibilità del portale T.care

Inclusione oltre il diabete e il dolore cronico. L’impegno di Theras con il programma di accessibilità del portale T.care

Rendere più accessibile una piattaforma che i pazienti utilizzano per migliorare la propria quotidianità non è soltanto un’implementazione tecnica, ma un impegno profondo verso un’assistenza equa e inclusiva, soprattutto se si parla della salute di persone con diabete e/o dolore cronico.

Questo tipo di gestione richiede un coinvolgimento attivo del paziente e poter contare su un’interfaccia accessibile non solo semplifica l’accesso alle informazioni ma contribuisce a creare un ambiente online che favorisce un approccio proattivo del paziente. È questo il risultato che Theras, azienda leader nel settore dei dispositivi medici per la gestione di patologie croniche, sta ottenendo grazie alla preziosa collaborazione con AccessiWay per migliorare l’accessibilità del suo portale T.care.

“Desideriamo supportare le persone che si affidano a noi e alle nostre tecnologie innalzando costantemente i nostri standard per essere sempre più inclusivi. Dobbiamo ricordare che le persone che soffrono di malattie croniche – interviene Luca CAPPELLINI, Customer Experience Manager di Theras – possono anche avere altre patologie come dislessia o epilessia e proprio per questo la partnership con AccessiWay ci permetterà di essere ancora più vicini a loro. Questo è un ulteriore passo e abbiamo la volontà di innalzare ulteriormente i livelli di accessibilità per tutto il nostro ecosistema digitale”.

I SERVIZI T.CARE PER CHI DEVE GESTIRE IL DIABETE E/O IL DOLORE CRONICO

T.care è un portale dedicato alle decine di migliaia di pazienti e al personale sanitario che utilizzano le tecnologie Theras per il diabete e/o per il dolore cronico. Questa piattaforma online fornisce una vasta gamma di servizi, tra cui video esplicativi, documenti informativi, FAQ oltre ad un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale per rispondere ai dubbi dei pazienti su come utilizzare al meglio le tecnologie Theras.

IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ DIGITALE CHE NON POTEVA MANCARE

AccessiWay è un’azienda leader nel settore dell’accessibilità digitale al servizio di numerosi brand di fama internazionale che si è affermata rivoluzionando l’esperienza online per le persone ipovedenti e coloro che affrontano problemi visivi (come il deterioramento della vista, la visione a tunnel, la cataratta, il glaucoma e altre condizioni simili).

“AccessiWay rappresenta un cambiamento di paradigma importante nel panorama dell’accessibilità: l’opportunità di incontrare realtà come Theras che quotidianamente innovano anche per e con le persone con disabilità – sottolinea Edoardo ARNELLO, CEO e Co-Founder di AccessiWay Italy – rappresenta l’anello di congiunzione ideale per trattare in maniera pratica, competente e personalizzata un tema complesso ed importante come l’accessibilità digitale”.

Rendendo T.care più accessibile, Theras si propone di abbattere le barriere digitali che potrebbero escludere alcune persone dalla fruizione delle informazioni e dei servizi offerti al suo interno.

“Siamo entusiasti di questa nuova fase nella crescita di T.care e puntiamo ad offrire una piattaforma ancora più inclusiva e accessibile per il personale sanitario e per i pazienti. Theras e AccessiWay – conclude Luca CHIUSSI, Digital Product Specialist di Theras – lavoreranno a stretto contatto per garantire un ambiente digitale all’avanguardia e rispondere così in modo efficace alle sfide quotidiane della salute”.