Acquistare online in sicurezza: gli 8 consigli di Aicel

Disponibile gratuitamente la nuova guida di Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) con otto accorgimenti per acquistare online in sicurezza

Esce una nuova guida gratuita per accompagnare i consumatori negli acquisti online senza sorprese. La guida all’e-commerce “SonoSicuro” realizzata da Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) indica otto accorgimenti per fare shopping sui canali digitali evitando di incorrere in problemi o truffe. I consigli sono a cura del team di specialisti e professionisti di Aicel che assistono ogni giorno i negozianti nel loro rapporto con i consumatori, alla luce delle più recenti normative.

Dalla chiara individuazione dell’identità del negozio e dei suoi contatti alla chiarezza in cui sono riportate le condizioni d’acquisto; dalla veridicità delle recensioni – oggi regolate dalla recente direttiva Omnibus che impone ai merchant di comunicare se quelle pubblicate siano verificate – all’effettiva riduzione di prezzo.

La guida contiene inoltre una parte relativa alla gestione dei dati personali, con un richiamo alle informative su privacy e cookie e su come queste debbano essere presentate al consumatore per essere conformi alle regole. In caso di acquisti non in linea con le aspettative e problemi, Aicel offre una panoramica dei diversi strumenti di tutela a disposizione del consumatore: la procedura di reclamo, le negoziazioni paritetiche e le segnalazioni tramite le autorità indipendenti.

Ampliando il punto di vista anche oltre l’e-commerce, Aicel con gli ultimi due punti della guida mette in allerta sul fenomeno del phishing e delle comunicazioni fraudolente e su quello della tutela dei minori, in particolare rispetto agli acquisti in App.

La guida realizzata da Aicel richiama nel nome “SonoSicuro” la certificazione che l’Associazione rilascia in seguito a uno scrupoloso processo di verifica e selezione ai negozi online più meritevoli in termini di credibilità e fiducia, valutati per il rispetto alle leggi in materia di e-commerce. Il sigillo SonoSicuro diventa così un elemento distintivo di garanzia per i consumatori.

La guida “SonoSicuro” è disponibile qui:

https://www.aicel.org/come-fare-per/la-guida-e-commerce-sonosicuro.html