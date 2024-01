Vacanze senza bambini: nasce il sito Hotel per Adulti

La ricerca di un angolo di pace e tranquillità è diventata una necessità per molti. Così entra in gioco “Hotel per Adulti”

In un mondo sempre più frenetico e rumoroso, la ricerca di un angolo di pace e tranquillità è diventata una necessità per molti. Così entra in gioco “Hotel per Adulti”, un portale unico nel suo genere che offre una vasta gamma di strutture alberghiere esclusivamente per adulti, dove il relax è garantito. “Hotel per Adulti” è il primo e unico portale italiano dove trovare tutti (o quasi) gli hotel adults only o child free.

Queste strutture non accettano ospiti di età inferiore a una determinata soglia, solitamente 16 o 18 anni, garantendo un’atmosfera rilassante e confortevole, ideale per rilassarsi e rigenerarsi. Il portale offre diverse tipologie di strutture, dagli hotel e resort, agli hotel con SPA naturista o Adult SPA, ai bed and breakfast, agli agriturismi e alle case vacanza senza bambini. Per coloro che, invece, sono interessati a un’esperienza più sensuale, il sito offre anche soluzioni più piccanti come hotel a ore, motel e day use hotel, hotel per nudisti e i nuovissimi hotel per scambisti.

E non mancano anche le crociere, sia in versione “senza bambini” che nella variante “sexy”. Oltre alla vasta gamma di strutture, “Hotel per Adulti” offre anche una sezione dedicata alle notizie e agli aggiornamenti sul mondo delle vacanze per adulti. Qui, gli utenti possono trovare articoli su vari argomenti, dalle migliori opzioni per le vacanze all-inclusive child-free, ai migliori hotel con SPA sul Lago di Garda, fino a guide turistiche di varie destinazioni.

PERCHÉ SCEGLIERE UN HOTEL SENZA BAMBINI? Gli hotel senza bambini o child free, sono ricercati da coppie in cerca di una vacanza romantica e tranquilla con la propria dolce metà, lontano dal rumore dei bambini, ma sono molto gettonati anche da gruppi di amici e single in cerca di un po’ di relax, lontano dal caos. Queste strutture offrono un’atmosfera rilassante e confortevole, ideale per rilassarsi e rigenerarsi.

Spesso dispongono di servizi e attività pensate appositamente per gli adulti, come per esempio piscine riservate, sale massaggi, centri benessere, bagno turco, saune e ristoranti con menu gourmet.

I NUMERI DEL SITO Attualmente sul sito sono presenti 237 strutture. “Mi sono focalizzata sulle strutture italiane” conferma Sonia Milan. Attualmente gli hotel adults only italiani presenti sul sito sono 207, 51 dei quali in Trentino Alto Adige. Seguono, per numero di strutture, il Veneto con 24, la Sardegna con 22, la Sicilia con 16, la Toscana con 15, la Lombardia con 14, la Campania con 13, la Puglia con 12, l’Emilia Romagna con 9 e il Friuli Venezia Giulia con 7.

Anche il Molise ha il suo hotel child free. E non mancano alcune chicche, tra le strutture presenti, come il primo hotel totalmente vegano in Italia, la struttura isolata del 1300 regno del digital detox (è vietato portare con sé telefoni, pc e tablet) e l’hotel composto di lussuose e indipendenti case sull’albero. “A breve il sito aumenterà il numero di strutture all’estero dove il fenomeno è particolarmente diffuso” continua Sonia Milan. “Basti pensare che il Portogallo, che ha una superficie pari a meno di 1/3 rispetto all’Italia, ha un numero decisamente maggiore di hotel per adulti”.

UNA TEMATICA CHE ACCENDE LE POLEMICHE Insieme all’entusiasmo con cui è stato accolto il fenomeno child free, puntualmente sono arrivate anche le polemiche. Molti genitori si lamentano di non poter accedere a queste strutture con i propri figli e vivono il fenomeno come una sorta di discriminazione. “I genitori dovrebbero ribaltare il loro approccio al fenomeno” spiega Sonia Milan. “Non c’è nessuna discriminazione, ma una semplice differenziazione dell’offerta, destinata a utenti diversi. Sia in Italia che all’estero sono diffusissimi i Family Hotel, strutture orientate alle famiglie che offrono servizi su misura per genitori e bambini, dall’animazione al baby sitting, dalle stanze giochi fino alla fornitura di accessori quali seggioloni, postazioni per cambio pannolini e per l’allattamento. Un hotel adults only non fornisce nulla di tutto ciò, e non è l’ambiente in cui un bambino potrà trovare il confort di cui ha bisogno. Un hotel adults only non fornisce solo una stanza da letto, dei pasti e una piscina, ma fornisce soprattutto silenzio e assenza di disturbi di qualunque tipo, comprese le urla dei bambini”. Il sito consente di prenotare un hotel per adulti connettendo gli utenti con i principali portali di prenotazione: Booking, Expedia e Hotels.com

Link: https://www.hotelperadulti.it