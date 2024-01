Previsioni meteo 20 gennaio 2024: maltempo verso Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 20 gennaio 2024: migliora il tempo al Nord, piogge e neve a quote collinari al Centro-Sud

Condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo sull’Italia in un contesto tipicamente invernale. Il peggioramento meteo della giornata di oggi sarà accompagnato da aria più fredda che porterà un ulteriore generale calo termico con valori anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie specie sui settori adriatici. Oggi avremo possibilità di neve fino a quote basse lungo l’Appennino, mentre al Nord il tempo sarà stabile ma freddo. Nuova svolta da lunedì: un vasto e robusto campo di alta pressione nel corso della prossima settimana potrebbe rimontare verso l’Europa occidentale sia secondo il modello americano GFS che per ECMWF.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 20 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su tutti i settori con neve a quote collinari, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, migliora altrove. In serata tempo più stabile ovunque con nuvolosità e ampie schiarite. Temperature minime e massime in deciso calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori, neve fino a 500-700 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali anche intensi sulle regioni Peninsulari e neve fino a 500 metri. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse. Temperature minime e massime in deciso calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .