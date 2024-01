Leonardo Pieraccioni da Carlo Conti a “Tali e Quali” su Rai 1

Stasera su Rai 1 torna l’appuntamento con il programma “Tali e Quali”. Ospite di Carlo Conti l’amico di sempre Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni sarà ospite d’eccezione della nuova puntata di “Tali e Quali” in onda sabato 20 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Il varietà condotto da Carlo Conti, che dà la possibilità ad artisti “non professionisti” di vestire i panni di cantanti entrati nella storia della musica italiana ed internazionale, trasforma ogni settimana i concorrenti nei personaggi che interpretano.

Lo spettacolo pensato dopo il successo di “Tale e Quale Show” dove si esibivano personaggi dello spettacolo, farà calcare il palcoscenico a persone comuni e come i “Big” che li hanno preceduti, si presenteranno davanti alla stessa giuria composta Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da un quarto giudice a sorpresa. A

ffronteranno anche lo stesso meccanismo di voto. Dopo la vittoria della scorsa settimana di “Edith Piaf”, in questa puntata tra i protagonisti ci saranno una casalinga nei panni di Iva Zanicchi, un pensionato che si trasformerà in Gianni Morandi, un’insegnante, un arredatore, un impiegato. Tutti loro incredibilmente uguali ai propri beniamini, racconteranno le loro storie e si esibiranno in diretta. Alla fine della serata verrà scelto il “vincitore di puntata”.

Titolo che permetterà di accedere alla super sfida del 3 febbraio: ciascuno dei quattro “vincitori di puntata” infatti tornerà in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il Campione di “Tali e Quali 2024”. Soffriranno e gioiranno insieme ai concorrenti i costumisti, i coreografi, i truccatori, i parrucchieri e su tutti i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly va in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.