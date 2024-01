Secondo i calcoli della CGIA, le imposte patrimoniali che continuano a gravare sugli italiani garantiscono alle casse dello Stato quasi 50 miliardi di euro l’anno

Sebbene l’Imu sull’abitazione principale sia stata abolita nel 2013, le imposte patrimoniali che continuano a gravare sugli italiani garantiscono alle casse dello Stato quasi 50 miliardi di euro l’anno: per la precisione 49,8. Un importo, relativo al 2022, che valeva 2,6 punti di Pil. Un’incidenza che, rispetto al 1990, è addirittura raddoppiata (vedi Tab. 1). Complessivamente, fa sapere l’Ufficio studi della CGIA, questa tipologia di prelievo sui beni patrimoniali (siano essi mobili, immobili o finanziari) è composta da una decina di voci .

Esse sono:

l’Imu/Tasi (gettito nel 2022 pari a 22,7 miliardi di euro), l’Imposta di bollo (7,7 miliardi), il bollo auto (7,2 miliardi), l’Imposta di registro e sostitutiva (6,2 miliardi), il canone Rai-Tv (1,9 miliardi), l’Imposta ipotecaria (1,8 miliardi), l’Imposta sulle successioni e donazioni (1 miliardo), i diritti catastali (727 milioni di euro), l’Imposta sulle transazioni finanziarie (461 milioni) e l’Imposta su imbarcazioni e aeromobili (1 milione) (vedi Tab. 2).

Il trend di crescita del prelievo riconducibile alle imposte patrimoniali in termini assoluti è stato spaventoso: se nel 1990 l’erario ebbe modo di incassare 9,1 miliardi di euro, nel 2000 il gettito ha raggiunto i 25,7 miliardi. Cinque anni dopo i soldi incassati sono saliti a 30,1 miliardi che nel 2015 sono arrivati a 48,4. Nell’ultimo anno in cui i dati sono disponibili, vale a dire il 2022, la riscossione ha toccato i 49,8 miliardi di euro (vedi Graf.1 e Graf.2).

L’Imu si paga anche sulle prime case, quelle di lusso

Ricordiamo che l’Imu sull’abitazione principale non è stata abolita per tutti. I proprietari degli immobili di tipo signorile (categoria catastale A1), delle ville (A8) e dei castelli/palazzi (A9) continuano a pagarla: ci riferiamo a 68.720 unità immobiliari presenti in Italia che dall’applicazione dell’imposta consentono ai Comuni dove sono ubicati di incassare 80 milioni di euro (anno 2022). Al netto degli immobili della categoria catastale A9, i proprietari delle altre abitazioni di lusso (A1 e A8) versano per ogni unità mediamente poco meno di 3 mila euro l’anno.

C’è anche la patrimoniale “indotta”..….dall’inflazione

Negli ultimi due anni l’inflazione si è abbattuta sui conti correnti degli italiani con la forza di una patrimoniale. Al netto dei nuclei che hanno trasferito una parte dei propri risparmi nell’acquisto di titoli di Stato , la stragrande maggioranza ha subito gli effetti negativi della perdita di potere d’acquisto indotta dal fortissimo aumento dei prezzi registrato nel 2022 e nel 2023 (nel biennio pari a +14,2 per cento). Nell’ipotesi che le consistenze dei depositi bancari riferiti al 31 dicembre 2021 siano rimaste le stesse anche negli anni successivi, si ipotizza che le famiglie italiane abbiano subito una “decurtazione” media dei propri risparmi di 6.257 euro, con punte di 9.220 euro in Trentino Altro Adige, 7.432 euro in Lombardia e 7.121 euro in Veneto (vedi Tab. 1). A livello provinciale, invece, la perdita di potere d’acquisto più elevata si sarebbe registrata a Bolzano con un importo medio per deposito bancario pari a 10.444 euro, a Milano con 8.677 euro e a Trento con 8.048 euro (vedi Tab. 2)

No a una nuova patrimoniale, sì al taglio della spesa improduttiva

Nei giorni scorsi alcuni autorevoli esponenti del mondo universitario hanno chiesto l’introduzione di una patrimoniale da applicare agli immobili o alla ricchezza finanziaria degli italiani, con l’obbiettivo di recuperare nuove risorse per fronteggiare con maggiore determinazione il cattivo stato di salute dei nostri conti pubblici. Anche alla luce di quanto riportato più sopra, l’Ufficio studi della CGIA esprime parere negativo all’introduzione di questa misura, non fosse altro perché di tasse (incluse le patrimoniali) ne paghiamo già troppe.

Ritenendo comunque indispensabile ridurre il deficit e, conseguentemente, il debito pubblico, sarebbe auspicabile, oltre a una seria lotta all’evasione fiscale, tagliare la spesa pubblica di parte corrente, “rispolverando” la cosiddetta spending review lanciata più di dieci anni fa dall’allora Governo presieduto dal prof. Mario Monti. Proposta, quest’ultima, che, purtroppo, sembra ormai essere caduta nel dimenticatoio. Di risparmio della spesa, anche attraverso l’efficientamento della nostra macchina pubblica, in ambito politico ormai non ne parla praticamente più nessuno.

Le tasse stanno ricorrendo la spesa

Al netto di quanto maturato dopo lo scoppio della crisi pandemica, dall’analisi dell’andamento della finanza pubblica tra il 2010 e il 2019 possiamo notare con buona approssimazione che le entrate fiscali sono cresciute al pari della spesa pubblica totale (vedi Graf. 3). Insomma, per non far saltare la tenuta dei conti pubblici, le prime hanno inseguito la seconda, con il risultato che la pressione fiscale in Italia ha ormai superato la soglia del 43 per cento. E’ chiaro che fino a quando non ridurremo la spesa, sarà difficile ipotizzare sia una diminuzione strutturale delle imposte sia una contrazione del debito pubblico. Certo per abbassare il rapporto debito/Pil potremmo aumentare ulteriormente le entrate, ma questo comporterebbe un ulteriore aumento del carico fiscale: cosa che, obbiettivamente, nessuno ne sente il bisogno.

Tab. 1 – Gettito delle imposte patrimoniali

(serie storica)

Anni Gettito

(milioni di euro) Gettito

(% del PIL) 1990 9.145 1,3 1991 11.251 1,5 1992 18.346 2,3 1993 23.190 2,8 1994 23.285 2,7 1995 25.228 2,6 1996 26.436 2,5 1997 27.600 2,5 1998 27.963 2,5 1999 26.200 2,2 2000 25.781 2,1 2001 26.093 2,0 2002 27.607 2,0 2003 27.876 2,0 2004 29.396 2,0 2005 30.179 2,0 2006 33.842 2,2 2007 35.654 2,2 2008 31.921 1,9 2009 31.055 2,0 2010 31.627 2,0 2011 31.624 1,9 2012 44.494 2,7 2013 42.844 2,7 2014 48.544 3,0 2015 48.439 2,9 2016 45.703 2,7 2017 45.596 2,6 2018 46.477 2,6 2019 45.799 2,5 2020 43.141 2,6 2021 47.437 2,6 2022 49.812 2,6

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

e Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 2 – Gettito delle imposte patrimoniali

(in milioni di euro)

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ICI/IMU/TASI 21.887 21.955 22.002 21.270 22.389 22.689 Imposta di bollo 6.291 6.729 6.563 6.681 6.853 7.735 Bollo auto 6.476 6.778 6.658 6.156 6.867 7.172 Imposta registro e sostitutiva 5.347 5.527 5.273 4.326 5.590 6.161 Canone Radio TV 1.942 1.922 1.896 1.900 1.917 1.946 Imposta ipotecaria 1.723 1.657 1.625 1.464 1.825 1.853 Imposta successioni e donazioni 815 820 798 396 855 1.067 diritti catastali 678 654 627 580 721 727 Imposta transazioni finanziarie 432 429 354 365 413 461 Imposta su imbarcazioni e aeromobili 1 2 1 1 1 1 Imposta patrimonio netto imprese 4 4 2 2 6 0 Totale 45.596 46.477 45.799 43.141 47.437 49.812

Elaborazione Ufficio STUDI CGIA su dati ISTAT e MEF

Tab. 3 – Abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9

Categoria catastale Descrizione Intestatari PF (2) PNF (3) BCC (4) TOTALE A1 Abitazioni di tipo signorile 27.246 5.234 4 32.484 A8 Abitazioni in ville 27.549 6.198 20 33.767 A9 Castelli, palazzi (1) 1.611 854 4 2.469 TOTALI 56.406 12.286 28 68.720

Fonte Agenzia delle Entrate

Note

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici Persone fisiche Persone non fisiche BCC Beni comuni censibili di cui non si conosce l’intestatario

Graf. 1 -Le imposte patrimoniali in Italia: trend del gettito in valore assoluto

(in milioni di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze

Graf. 2 – Le imposte patrimoniali in Italia

(in % del PIL)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 1 – Depositi delle famiglie e perdite causate dall’inflazione

nel biennio 2022-2023 (per regione)

Rank per

perdita a famiglia REGIONI E RIPARTIZIONI Consistenze

al 31/12/2021

(milioni di euro) STIME PERDITE POTERE D’ACQUISTO

ANNI 2022-2023

(milioni di euro) STIME PERDITE POTERE D’ACQUISTO X FAMIGLIA ANNI

2022-2023

(euro a famiglia) INFLAZIONE

IN 2 ANNI

(2022-2023)

Var. % indice NIC annuo 2023/2021 1 TRENTINO ALTO ADIGE 28.353 4.333 9.220 +15,3 2 LOMBARDIA 243.241 33.389 7.432 +13,7 3 VENETO 103.832 15.021 7.121 +14,5 4 LIGURIA 33.003 5.408 7.107 +16,4 5 EMILIA ROMAGNA 101.393 14.212 6.993 +14,0 6 PIEMONTE 94.641 13.225 6.606 +14,0 7 MARCHE 31.382 4.191 6.479 +13,4 8 TOSCANA 72.621 10.733 6.456 +14,8 9 FRIULI VENEZIA GIULIA 25.264 3.555 6.295 +14,1 10 ABRUZZO 22.936 3.361 6.020 +14,7 11 LAZIO 116.440 15.739 5.982 +13,5 12 UMBRIA 14.507 2.261 5.890 +15,6 13 MOLISE 6.018 759 5.800 +12,6 14 VALLE D’AOSTA 2.782 342 5.664 +12,3 15 CAMPANIA 85.310 11.831 5.346 +13,9 16 PUGLIA 58.387 8.724 5.333 +14,9 17 BASILICATA 10.347 1.160 4.891 +11,2 18 SICILIA 56.700 9.121 4.415 +16,1 19 SARDEGNA 20.454 3.220 4.351 +15,7 20 CALABRIA 24.682 3.399 4.205 +13,8 ITALIA 1.152.295 163.985 6.257 +14,2 NORD OVEST 373.667 52.084 7.119 +14,1 NORD EST 258.843 36.849 7.119 +14,4 CENTRO 234.950 32.589 6.121 +14,0 MEZZOGIORNO 284.834 42.462 5.061 +15,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat

Note: è stata calcolata la perdita di potere d’acquisto dei depositi delle famiglie italiane al 31/12/2021 sulla base della variazione dell’indice generale dei prezzi (medio annuo ISTAT) per l’intera collettività (NIC) tra il 2021 e il 2023 (+14,2% a livello nazionale; nel 2022 l’inflazione è stata pari all’8,1% e nel 2023 al +5,7%). A livello regionale e ripartizionale si è fatto riferimento ai dati territoriali sempre dell’indice NIC opportunatamente quadrati in modo che la somma del potere d’acquisto perso nelle singole regioni (e nelle ripartizioni) corrispondesse esattamente al dato nazionale (tale esercizio è stato necessario in quanto l’indice dei prezzi sul quale si calcola l’inflazione è un numero approssimato ad una cifra dopo la virgola). Per il dato del Molise, per l’inflazione, si è preso a riferimento quella della provincia di Campobasso (unica disponibile). La stima per famiglia è stata ottenuta rapportando la perdita di potere d’acquisto totale dei depositi al numero delle famiglie indicato dall’Istat al 31/12/2021.

Tab. 2 – Depositi delle famiglie e perdite causate dall’inflazione

nel biennio 2022-2023 (per provincia)

Rank per

perdita a famiglia PROVINCE Consistenze

al 31/12/2021

(milioni di euro) STIME PERDITE POTERE D’ACQUISTO

ANNI 2022-2023

(milioni di euro) STIME PERDITE POTERE D’ACQUISTO X FAMIGLIA

ANNI 2022-2023

(euro a famiglia) 1 Bolzano 15.147 2.401 10.444 2 Milano 92.400 13.396 8.677 3 Trento 13.205 1.932 8.048 4 Lecco 8.339 1.163 7.979 5 Treviso 19.726 2.883 7.817 6 Cuneo 14.874 2.017 7.756 7 Genova 19.206 3.202 7.658 8 Bologna 24.694 3.740 7.589 9 Avellino 8.841 1.277 7.576 10 Monza e Brianza 21.233 2.872 7.531 11 Padova 20.076 3.010 7.519 12 Sondrio 4.379 592 7.403 13 Forlì-Cesena 8.542 1.283 7.399 14 Siena 5.727 880 7.347 15 Modena 15.603 2.267 7.345 16 Vicenza 18.273 2.671 7.309 17 Rimini 7.896 1.092 7.266 18 Asti 4.903 687 7.189 19 Verona 19.833 2.880 7.187 20 Como 13.951 1.887 7.184 21 Macerata 6.489 928 7.117 22 Varese 19.317 2.761 7.111 23 Savona 5.793 963 7.065 24 Piacenza 7.781 920 7.056 25 Firenze 21.529 3.208 7.034 26 Brescia 28.047 3.793 6.955 27 Belluno 4.808 650 6.932 28 La Spezia 4.270 711 6.886 29 Ascoli Piceno 4.044 592 6.795 30 Isernia 1.915 242 6.727 31 Pordenone 6.305 904 6.663 32 Pesaro Urbino 7.537 1.007 6.627 33 Alessandria 8.784 1.303 6.610 34 Ravenna 7.730 1.182 6.580 35 Udine 11.519 1.601 6.576 36 Benevento 4.787 738 6.562 37 Mantova 8.147 1.130 6.536 38 Novara 7.671 1.063 6.501 39 Lucca 7.882 1.113 6.498 40 Arezzo 6.540 957 6.487 41 Parma 10.658 1.328 6.457 42 Torino 48.120 6.773 6.434 43 Pistoia 5.317 808 6.378 44 L’Aquila 5.670 831 6.372 45 Roma 92.818 12.527 6.352 46 Prato 4.590 677 6.343 47 Ferrara 7.235 1.023 6.335 48 Pisa 8.123 1.175 6.274 49 Venezia 16.548 2.346 6.200 50 Chieti 6.878 1.008 6.190 51 Bergamo 24.318 2.886 6.091 52 Biella 3.665 495 6.082 53 Lodi 4.621 596 6.068 54 Perugia 10.725 1.708 6.057 55 Ancona 10.160 1.243 6.053 56 Reggio Emilia 11.254 1.377 5.990 57 Verbano-Cusio-Ossola 3.138 440 5.956 58 Fermo 3.152 421 5.847 59 Bari 20.181 2.937 5.845 60 Teramo 4.971 754 5.836 61 Trieste 4.773 690 5.785 62 Cremona 7.343 888 5.782 63 Pavia 11.146 1.424 5.779 64 Vercelli 3.487 448 5.760 65 Grosseto 3.757 599 5.755 66 Rovigo 4.570 581 5.696 67 Aosta 2.782 342 5.664 68 Massa Carrara 3.369 497 5.656 69 Pescara 5.418 769 5.653 70 Salerno 17.358 2.393 5.529 71 Foggia 8.941 1.363 5.474 72 Campobasso 4.103 518 5.450 73 Gorizia 2.668 360 5.429 74 Terni 3.782 553 5.427 75 Frosinone 8.077 1.098 5.422 76 Lecce 11.790 1.797 5.335 77 Livorno 5.786 819 5.275 78 Potenza 7.226 807 5.268 79 Barletta-Andria-Trani 5.039 768 5.173 80 Imperia 3.735 532 5.153 81 Napoli 41.656 5.834 5.116 82 Messina 8.522 1.368 4.955 83 Oristano 2.043 335 4.878 84 Taranto 7.545 1.150 4.853 85 Vibo Valentia 2.259 311 4.820 86 Cosenza 9.366 1.450 4.786 87 Agrigento 5.196 835 4.759 88 Latina 8.341 1.134 4.686 89 Cagliari 6.226 928 4.665 90 Palermo 13.740 2.319 4.608 91 Viterbo 4.826 656 4.596 92 Rieti 2.379 323 4.531 93 Enna 1.949 313 4.529 94 Nuoro 2.537 416 4.453 95 Catania 12.080 2.014 4.431 96 Caserta 12.667 1.589 4.430 97 Brindisi 4.891 708 4.372 98 Caltanissetta 3.371 463 4.367 99 Ragusa 3.553 571 4.338 100 Matera 3.122 353 4.202 101 Sud Sardegna 3.895 639 4.200 102 Sassari 5.753 901 3.973 103 Catanzaro 4.743 578 3.867 104 Reggio Calabria 6.778 849 3.828 105 Siracusa 4.049 630 3.792 106 Trapani 4.240 608 3.305 107 Crotone 1.536 211 3.032 ITALIA 1.152.295 163.985 6.257

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat

Graf. 3 – Andamento finanza pubblica

(importi visualizzati nel grafico in miliardi di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT