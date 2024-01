Innovazione: lo sportello digitale dell’Inail vince il “Premio dei premi”

Lo sportello digitale dell’Inail vince il Premio nazionale per l’innovazione “Premio dei premi” promosso dalla Fondazione Cotec

Attivo dal 18 luglio dell’anno scorso, lo sportello digitale dell’Inail si è aggiudicato il Premio nazionale per l’innovazione “Premio dei premi”, promosso dalla Fondazione Cotec. Il riconoscimento, giunto alla tredicesima edizione, è stato conferito durante la giornata dedicata all’innovazione che si è svolta presso la sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Grazie allo sportello digitale, che ha vinto nella categoria dedicata all’attuazione dell’Agenda digitale nella pubblica amministrazione, gli utenti Inail possono usufruire dell’assistenza del personale dell’Istituto direttamente dal loro smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza.

La gestione degli appuntamenti sulla piattaforma Teams. Lo strumento, che da luglio scorso è disponibile anche sulla App Inail, è destinato a lavoratori, aziende e intermediari e consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. I servizi prenotabili rientrano in tre diverse tipologie: le prestazioni a tutela del lavoratore, la gestione del rapporto assicurativo e la prevenzione, che comprende i finanziamenti del bando Isi e gli sconti destinati alle aziende che investono in sicurezza.

Il progetto realizzato attraverso gli interventi finanziati dal Pnrr. Lo sportello digitale è stato realizzato nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, attraverso gli interventi finanziati dal Pnrr. L’attivazione dello strumento è stata accompagnata da un piano per la formazione del personale delle sedi territoriali dell’Istituto e da campagne di comunicazione a livello locale e nazionale, anche attraverso i social media istituzionali. Il progetto è stato sponsorizzato dalle Direzioni centrali organizzazione digitale, pianificazione e comunicazione e risorse umane e dalla Direzione regionale Sicilia, che ha partecipato alla sperimentazione iniziale del servizio.

Mattarella: “Ricerca e innovazione presupposti imprescindibili per la crescita”. “L’innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecnologie applicate ai processi industriali, al settore terziario, sia pubblico che privato, e a quello agricolo e artigianale, sono presupposti imprescindibili per una crescita stabile e duratura, a beneficio delle generazioni presenti e future”, queste le parole del messaggio di saluto inviato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Sono percorsi che contribuiscono in modo essenziale al compimento del processo di transizione ecologica, rendendo lo sviluppo dell’economia sostenibile, equilibrato ed inclusivo”.

Rotoli: “L’Inail sostiene il cambiamento con un approccio antropocentrico”. “L’Istituto aderisce alla necessità di sostenere la transizione digitale, con un approccio di carattere antropocentrico”, ha dichiarato il direttore centrale organizzazione digitale dell’Inail, Ester Rotoli, durante la premiazione. “Tutte le nostre attività sono progettate in modo da mettere al centro le persone, per sostenere il cambiamento con una logica di partecipazione, di servizio sociale e di assistenza di prossimità, condividendo il percorso con i nostri stakeholder”.

La Fondazione promuove studi e ricerche in vari campi dell’innovazione. Cotec è una fondazione privata senza fini di lucro attiva sui temi dell’innovazione attraverso le competenze e le esperienze condivise tra le istituzioni, le imprese e il sistema della ricerca. Attraverso sinergie consolidate, la Fondazione promuove studi e ricerche in vari campi dell’innovazione per sostenere l’attuazione di nuove politiche e promuovere la competitività del Paese.