Fellow nelle radio e in streaming con “Alieno”

In rotazione radiofonica e disponibile online negli store digitali “Alieno” (Warner Music italy), il nuovo singolo di Fellow

Alieno è una canzone che parla direttamente al cuore di chi si sente fuori posto, mescolando temi di alienazione sociale con la dinamica di una relazione d’amore.

In questo pezzo l’artista esplora le emozioni di sentirsi come gli outsider in una festa. Ma c’è un colpo di scena: questi ‘alieni’ si rendono conto che la loro autenticità li rende speciali.

La canzone, prodotta da Michele Canova, unisce sentimenti di solitudine con la forza trovata nell’accettazione di se stesso e nel legame con qualcuno che ti capisce veramente. È una celebrazione di chi sceglie di seguire il proprio percorso, anche quando questo va contro le norme sociali.

“Alieno” (di M. Canova, L. Zaccaria, Fellow) è perfetto per chi cerca autenticità, amore e di trovare il proprio posto nel mondo. “Tu mi hai insegnato a estremi mali estremi rimedi. Tanto non siamo mai quelli fighi della festa”

https://www.youtube.com/watch?v=2fdUxlQY7bY

Biografia

FELLOW inizia ad esibirsi all’età di 8 anni con la band di suo nonno, cantando brani di Umberto Tozzi e dei Los Bravos. Approfondisce teoria musicale e impara a suonare la chitarra classica alle scuole medie, per poi iniziare gli studi al liceo scientifico: due anni in cui le uniche cose a salvarlo saranno un pianoforte elettrico e le lezioni di canto. Termina gli studi e si diploma al Liceo musicale, dove rinasce grazie all’incontro di compagni di classe con la sua stessa passione, con i quali forma una band, mentre si esibisce anche come solista in alcuni locali di Torino. E’ in questo periodo che inizia a scrivere canzoni e capisce che non potrà mai più fare a meno della musica. Ad inizio pandemia conosce Massimo Guidi che diventa il suo Manager e Vocal Coach, iniziando un percorso che lo porta ad avere le maggiori soddisfazioni. Nel 2020 partecipa a Castrocaro, aggiudicandosi il premio della critica “SIAE”. Nel 2021 si presenta alle Auditions di X-Factor Italia e viene scelto per far parte del Roster di Mika, classificandosi 4° assoluto. Successivamente pubblica “Fire” e “Non farmi andare”. Il Percorso di Fellow continua anche dopo il talent show e durante tutto il 2022, uscendo discograficamente con alcune cover da lui stesso riarrangiate e scrivendo un nuovo progetto di inediti. Partecipa a numerosi eventi Live come “Play Music stop War” in piazza del popolo a Roma, Bullo Man sempre a Roma, ad eventi dedicati al decennale di Giancarlo Bigazzi, alla Versiliana con Andrea Bocelli e molti altri artisti del panorama musicale italiano e internazionale. E’ finalista di Area Sanremo 2022 ed a Marzo 2023 firma un contratto in esclusiva con Warner Music Italia. Durante quest’anno lavora a diversi inediti con i più grandi produttori della musica italiana. Partecipa all’edizione di Area Sanremo 2023 con il brano “Alieno” raggiungendo la finale.