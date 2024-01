Boeing 747 Atlas Air prende fuoco dopo il decollo: il video shock

Un aereo cargo Boeing 747 dell’Atlas Air ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Miami dopo aver preso fuoco in volo: il video shock

Un aereo cargo Boeing 747 dell’Atlas Air ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Miami giovedì sera dopo aver preso fuoco in volo. In un video caricato sui social e diventato virale, si vedono numerose fiamme circondare il velivolo poco dopo il decollo, lasciando una scia di fuoco nel cielo notturno. La Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine sulle cause dell’incidente del volo, ad oggi ancora ignote. Come affermato da Atlas Air in una nota ufficiale, l’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza dopo un problema non specificato al motore. L’equipaggio ha seguito tutte le procedure standard ed è tornato sano e salvo.