Alla Fiera di Pordenone torna oggi la Mostra Mercato del Disco

L’appuntamento per il 2024 con la Mostra Mercato del Disco è fissato per sabato 20 e domenica 21 gennaio alla Fiera di Pordenone. Il vinile torna così protagonista nella città friulana dove nel tempo la mostra è cresciuta così tanto da diventare l’evento di riferimento per tutti gli appassionati, battendo ogni record di biglietti venduti (l’anno scorso sono stati superati i 3500 visitatori) e numero di espositori (circa 150 espositori).

I biglietti sono acquistabili su DICE.fm. Disponibili inoltre sullo stesso circuito un numero limitato di biglietti VIP che offrono la possibilità di accedere agli spazi della Fiera con ingresso anticipato, così da poter iniziare la propria ricerca con maggiore tranquillità prima del resto del pubblico, il biglietto includerà inoltre un gadget in omaggio.

Spazio a espositori provenienti, oltre che da tutta la penisola, anche da Germania, Olanda, Austria, Slovenia, Svezia, Croazia, portando la Mostra Mercato del Disco di Pordenone a livello internazionale. Anche quest’anno la cornice del moderno quartiere fieristico di Pordenone vedrà gli appassionati, i collezionisti, ma anche i semplici curiosi scartabellare le pile di dischi di ogni genere e formato, CD e memorabilia.

La musica e la passione per il formato analogico torneranno quindi a fare da aggregatori. Quest’anno il coinvolgimento della band di culto Tre Allegri Ragazzi Morti porterà uno speciale valore aggiunto alla Fiera: proprio presso la Mostra Mercato del Disco sarà possibile aggiudicarsi una delle pochissime copie di MONDO NAIF per il suo trentennale: canzoni diventate mitiche come Mai come voi, Quindici anni già, 1994, Una cosa speciale, sono contenute nella preziosa “cassetta rossa”, che verrà ripubblicata in tiratura limitata in questa occasione.

Durante entrambi i giorni sarà inoltre possibile visitare mostra dedicata ai fondali originali dei concerti dei Tre Allegri Ragazzi Morti, disegnati da Davide Toffolo. Sarà anche l’occasione per trovare gran parte della discografia del gruppo friulano pubblicati da La Tempesta Dischi.