Alex Sammarini torna con una nuova canzone

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme streaming “One feeling at the time”, nuovo singolo di Alex Sammarini

Dopo la pubblicazione del suo terzo lavoro Struggle, uscito circa un anno fa, Alex Sammarini continua la sua ricerca pop mantenendo i piedi e il cuore saldamente ancorati agli anni ’70 e ’80 e allo stesso tempo la mente pronta a spaziare tra sonorità e atmosfere più attuali. Il risultato è questo ultimo singolo One Feeling At The Time, che mira a uscire dai confini del tempo e collocare la sua musica al di fuori di generi e mode.

Alex Sammarini è un polistrumentista nato a Roma e suona tutti gli strumenti nei suoi dischi. Sul palco si dedica principalmente alla chitarra e al canto; nel corso della sua storia musicale gli è capitato di farlo più di duemila volte in diverse situazioni, come session man per famosi artisti italiani e come front man. Si è esibito in tutti gli angoli d’Italia e in molti altri posti in giro per il pianeta. Da vent’anni guida i Tree Gees, una delle tribute band dei Bee Gees più accreditate al mondo. Scrive canzoni da quando aveva dodici anni.

Ascolto del brano: https://www.youtube.com/watch?v=ytdQTgyNf6E