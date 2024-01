“Una teenager alla Casa Bianca” con Katie Holmes su Rai Movie: la trama del film

Cosa significa essere figlia di un presidente nel film “Una teenager alla Casa Bianca” con Katie Holmes: ecco la trama

Anche la figlia del presidente degli Stati Uniti può avere i suoi affanni: su Rai Movie, venerdì 19 gennaio alle 21.10 c’è “Una teenager alla Casa Bianca” di Forest Whitaker. La ragazza in questione si chiama Samantha e, arrivato il momento di andare al college, vorrebbe a mischiarsi coi suoi coetanei e avere una vita come tutti. Ma suo padre è l’uomo più potente del mondo, e i servizi di sicurezza non possono proprio staccarle gli occhi di dosso.

Quando arriva un aspirante fidanzato la situazione si complica. Oscar come attore, Whitaker si mette alla prova come regista in un una commedia romantica, per giovanissimi e non, interpretata con freschezza da Katie Holmes appena prima del suo incontro con Tom Cruise. Nel cast anche Michael Keaton e Marc Blucas.