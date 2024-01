Shaza debutta con la canzone “Il cielo”

“Il Cielo” è il singolo d’esordio dell’eclettica e talentuosa cantautrice Shaza, sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale

Pop elegante dalle sfumature indie, il brano possiede una delicatezza d’altri tempi, così come l’intima interpretazione dell’artista.

“Il Cielo” è una canzone scritta sotto la pioggia, nata da pensieri ed emozioni; due persone che chissà come si trovano e tutto inizia per poi finire, un pensiero che viene e un pensiero che se ne va e la musica ti insegna come accettare ed andare avanti.

Storia dell’artista



Sofia Audino è un’artista italiana con una passione innata per l’arte sin dall’infanzia. Nata e cresciuta ad Appiano Gentile in provincia di Como, ha trascorso la sua infanzia esplorando il mondo della musica e sviluppando un amore profondo per la batteria, il suo primo strumento. Dopo svariati anni alla scuola di musica come batterista, Sofia ha iniziato ad esplorare anche altri strumenti come il basso, la chitarra ed il piano. Il suo stile unico e la sua visione creativa l’hanno aiutata a padroneggiare questi strumenti. La sua curiosità la spinge anche a prendere lezioni di canto ed incominciare a scrivere canzoni. Il suo primo singolo “Il Cielo” è stato già ascoltato da moltissime persone ed ha da poco lanciato il suo secondo pezzo “Insignificanti”. Questo rende Sofia una cantautrice completa, capace di scrivere canzoni apprezzate dal pubblico. Accanto alla passione per la musica Sofia ha sviluppato una predilezione per l’arte che sta coltivando al liceo artistico, affinando tecniche e scoprendone di nuove facendo diventare i suoi lavori sempre più unici ed interessanti. Grazie a queste abilità le copertine dei suoi brani sono create completamente da lei.

In conclusione, possiamo solo dire che Sofia è una ragazza di 16 anni che ha appena iniziato a scoprire il suo potenziale, con una citazione più che appropriata si può dire che: “The best is yet to come”.