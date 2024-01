Si intitola “paranormale che” il nuovo singolo di chesma, in uscita dopo “ventidue” per Takabisha Dischi / Talentoliquido

“paranormale che” è il nuovo singolo di chesma, in uscita dopo “ventidue” per Takabisha Dischi / Talentoliquido. Una ventata di malinconia e chitarre riverberate fanno da sfondo a questa dolce dedica di chesma immersa totalmente in questo bedroom pop misto a dream pop. L’indie di chesma prende piena forma in un brano che, oltre a essere una tenera carezza, racconta di tutti quei momenti della quotidianità con la persona che si ama e di come anche i momenti più bui possono diventare belli con dei piccoli gesti quando c’è qualcuno accanto a noi pronto a darci sollievo.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/paranormale-che

chesma, classe ’96, “l’artista precedentemente conosciuta come madi“, canta un urban pop dalle venature indie. Dopo “Non so spiegarti questa cosa che“ e “ventidue“, il suo secondo singolo in collaborazione con nudda, che le porta numerose approvazioni editoriali sulle piattaforme di digital streaming e la copertina di “Scuola Indie” su Spotify, “paranormale che” è il suo terzo singolo