Fuori il nuovo singolo di Max Croeg, “Un nuovo sguardo su di te”

Il nuovo singolo di Max Croeg, ora disponibile in tutti gli stores digitali, è una delicata e struggente dedica alla propria figlia adolescente

Al sentimento di amore per quella che rimarrà per sempre la sua bambina, si aggiungono la speranza di averle manifestato l’affetto e l’esempio necessari per affrontare la vita nel modo migliore, la preoccupazione per quello che il futuro le riserverà, ma anche la consapevolezza del dolore che egli avvertirà quando lei non farà più parte della sua quotidianità.

Il pianoforte accompagna l’intero brano, sottolineando l’accuratezza dell’armonia. Il violino, che si inserisce dopo la prima strofa, esalta la dolcezza della melodia. L’arrangiamento è completato da basso, archi, batteria e dalla chitarra elettrica, che si produce in due brevi assoli nelle parentesi strumentali.

Max Croeg è un musicista totalmente indipendente: scrive i testi delle sue canzoni, ne compone le musiche, suona tutti gli strumenti con cui costruisce gli arrangiamenti, effettua il missaggio e la masterizzazione, produce le canzoni con il suo home-studio. Per gli strumenti virtuali usa un controller midi. Non usa campioni.