“Club 27” di e con Elisa Di Eusanio in scena all’Altrove Teatro Studio

Debutta all’Altrove Teatro studio, dal 19 al 21 gennaio, CLUB 27, il nuovo spettacolo di Elisa Di Eusanio.

Evento di musica live e prosa in cui verranno omaggiati alcuni degli artisti musicali che sono deceduti a 27 anni e che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama musicale e non solo. Attraverso alcuni brani reinterpretati ed eseguiti dal vivo (Janis Joplin, Amy Winehouse, i Nirvana, The Doors e Jimi Hendrix) l’attrice condurrà gli spettatori in un viaggio molto profondo, pieno di emozioni intense, così come intense sono state le opere e le brevi vite di questi artisti.

Il loro dolore, la loro insaziabile fame di amore, l’inadeguatezza, le insanabili fragilità, aiuteranno a riflettere e a capire come siamo tutti interconnessi in fondo in quell’assurdo, faticoso e al contempo stupefacente viaggio che è la vita e chissà se canzone dopo canzone, emozione dopo emozione non usciremo tutti dalla sala paradossalmente liberati e maggiormente connessi con quella zona di noi più delicata e fragile di cui troppo spesso ci dimentichiamo ma che necessita di tanta cura.

Biglietti: Intero 15€

Spettacoli: venerdì e sabato ore 20; domenica ore 17

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email ipensieridellaltrove@gmail.com