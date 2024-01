Categorie protette e occupazione in Italia: il punto di Inclusyon

Categorie protette e occupazione: la situazione del mercato del lavoro italiano nell’analisi di Inclusyon, la società di ricerca e selezione specializzata

Sebbene in Italia la Legge n. 68/1999 svolga un ruolo significativo nel favorire l’inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette, i soggetti con disabilità continuano a riscontrare tassi di occupazione significativamente più bassi rispetto alla media nazionale. Come sottolineato anche dall’analisi “Disabilità in cifre” condotta dall’ISTAT, nel 2021 solo il 12% delle persone con gravi limitazioni e il 28,4% di coloro che hanno limitazioni non gravi risultavano occupati, evidenziando il persistere di sfide nel mercato del lavoro per le persone appartenenti alle categorie protette.

Distribuzione occupazionale e profili professionali delle categorie protette

In termini di distribuzione occupazionale, un’analisi condotta dall’Istat nel 2019 mostrava come la maggior parte delle categorie protette occupate si concentrasse principalmente nelle regioni settentrionali, con il 32,6% nel Nord Ovest e il 23,7% nel Nord Est.

Analizzando i profili professionali delle categorie protette occupate, poi, emergeva una predominanza in ruoli intermedi (36,9%), con una leggera presenza di dirigenti e imprenditori (9,1%) e un numero consistente di operai e di apprendisti (35%).

Inclusyon favorisce l’incontro tra aziende e mondo della disabilità

In questo contesto emerge Inclusyon, la società di ricerca e selezione specializzata nel recruiting di personale qualificato appartenente alle categorie protette. Inclusyon si presenta come uno dei pochi interlocutori in Europa a essere esclusivamente dedicato al mondo della disabilità. La società, con sede a Milano, si pone l’obiettivo di facilitare l’incontro tra aziende, sia pubbliche che private, e lavoratori appartenenti alle categorie protette. Con un team di esperti altamente qualificati, tra cui professionisti delle risorse umane, psicologi abilitati e consulenti specializzati in Diritto del Lavoro, Inclusyon si impegna ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette attraverso progetti di ricerca e selezione flessibili, mirati e veloci.