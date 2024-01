Agrati: la Chiave del Successo nell’Industria dei Sistemi di Fissaggio

Nell’entusiasmante mondo dell’industria automobilistica, dove ogni componente conta, emerge un nome che ha scritto la propria storia di successo: Agrati Group. Approfondiamo il ruolo cruciale che Agrati Group svolge nel fornire soluzioni di fissaggio all’avanguardia, contribuendo al successo delle vetture di tutto il mondo.

Una Storia di Eccellenza: Agrati dal 1939

Il viaggio di Agrati inizia nel lontano 1939, quando la società sorse come una modesta realtà nella pittoresca Brianza. Ciò che iniziò come un piccolo progetto locale si è evoluto, nel corso degli anni, in una potenza globale nella produzione di sistemi di fissaggio .

Fin dalle sue origini, Agrati ha dimostrato una dedizione costante all’eccellenza e all’innovazione. La sua crescita fenomenale è il risultato di una visione lungimirante e di un impegno instancabile nel fornire soluzioni di fissaggio di alta qualità.

Il Dominio dell’Automotive

Oltre il 90% della produzione di Agrati è dedicato al mercato automobilistico internazionale, il che attesta la sua posizione di leader indiscusso nel settore. La presenza consolidata in regioni chiave come il Nord America e la Cina riflette l’approccio globale di Agrati. La sua impronta globale è una testimonianza della fiducia che i principali protagonisti dell’industria automobilistica ripongono in Agrati Group.

Progettazione e Produzione di Viti: L’Arte di Agrati

Uno dei pilastri su cui si erge la fama di Agrati è la progettazione e produzione di viti di alta qualità. Questi elementi apparentemente semplici ma cruciali sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche delle applicazioni automobilistiche, coprendo una vasta gamma, dalle sospensioni ai sistemi di sicurezza.

La produzione di viti di Agrati va oltre la semplice realizzazione di filettature. Utilizzando tecnologie all’avanguardia e trattamenti termici specifici, Agrati offre viti personalizzate per garantire resistenza, durata e conformità alle rigorose normative. La produzione avviene attraverso macchine di stampaggio a freddo, garantendo un’elevata precisione e una qualità costante nel tempo.

Oltre le Viti: Soluzioni Speciali e Avanzate

Agrati non si limita alla produzione di viti standard. Il suo catalogo include una vasta gamma di prodotti speciali e avanzati, realizzati attraverso moderni processi termici. Queste viti speciali possono essere rivestite internamente ed esternamente con materiali che migliorano la resistenza alla corrosione e il coefficiente di attrito.

Negli ultimi anni, la domanda di questi prodotti avanzati da parte dei principali protagonisti dell’industria automobilistica ha registrato un notevole aumento. Agrati ha risposto creando un portafoglio diversificato, consentendo ai clienti di scegliere la soluzione ideale per le proprie esigenze.

Dadi: Elementi Chiave nel Mondo Agrati

Oltre alle viti, Agrati si è specializzata anche nella progettazione e produzione di dadi. Fondamentali per diverse applicazioni, dai sistemi frenanti agli interni delle vetture, questi elementi filettati interni hanno un impatto significativo sulla sicurezza e sulle prestazioni dei veicoli.

Agrati produce quasi 2 milioni di dadi ogni mese, perfezionando continuamente le fasi di progettazione, produzione e spedizione per garantire elevati standard di qualità. La modularità e la versatilità dei dadi Agrati offrono soluzioni personalizzate e polifunzionali, soddisfacendo le esigenze degli OEM e dei Tier1.

Eccellenza e Impegno Etico

Oltre all’innovazione tecnologica, Agrati pone un forte accento sull’etica e sull’integrità. Guidata da valori come il rispetto, la proattività, l’innovazione e la responsabilità, l’azienda costruisce relazioni solide con i suoi stakeholder.

La sostenibilità è un elemento chiave nella filosofia aziendale di Agrati, che mira a crescere in armonia con l’ambiente circostante. L’azienda ha adottato un approccio responsabile e trasparente, riflettendo la sua dedizione a creare valore nel lungo periodo, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

Conclusione: Agrati, la Scelta Sicura

Agrati si conferma come la chiave del successo nell’industria dei sistemi di fissaggio. Con una combinazione di storia, innovazione e impegno etico, Agrati continua a guidare il settore, fornendo soluzioni su misura che soddisfano le esigenze in evoluzione dell’industria automobilistica. Affidarsi ad Agrati significa investire in qualità, sicurezza e affidabilità, con un partner che continua a definire gli standard nel mondo dei sistemi di fissaggio.