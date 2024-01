“Volano alberi spogli come radici” per tre giorni a Fortezza Est

Il tema della violenza maschile sulle donne al centro di “Volano alberi spogli come radici” in scena a Fortezza Est dal 18 al 20 gennaio

Dopo i due lavori Paternoster – L’eredità dei figli (finalista tra gli altri a Dominio Pubblico 2020 e Direction under30 2021) e Disperato Eretico Show (Finalista Premio Attilio Corsini 2022 e Dominio Pubblico 2023), arriva il debutto del nuovo spettacolo della compagnia Collettivo Est: Volano alberi spogli come radici dal 18 al 20 gennaio a Fortezza Est, un monologo che affronta il tema della violenza maschile sulle donne.

Partendo da un pezzo di stand up comedy sull’invidia del pene, la testimonianza della protagonista, una giovane donna sopravvissuta ad una relazione abusante, diventa un racconto che ha i tratti di un personale risveglio, una personale “primavera femminista”.

Beatrice Mitruccio ripercorre alcuni momenti decisivi di una sua passata relazione tossica alternando alla sua voce, le voci del passato, dei ricordi, che la stessa regista-interprete ha bisogno di affidare a due attori (Paolo Perrone e Martina Tirone). Queste prenderanno corpo come nei doppiaggi di Zero Calcare: voci della coscienza, crude e crudeli.

Le ispirazioni, per l’idea dello spettacolo, sono le vicende di vita personale della drammaturga, come detto, ma anche lo studio dell’episodio della violenza di Verri e Mommina, tratto dall’opera Questa sera si recita a soggetto. “Anche non essendo il tema centrale dell’opera di Pirandello, egli descrive nel dettaglio, quasi fenomenologicamente, la gelosia e il possesso – questioni presenti anche nella nostra drammaturgia – partendo dalla figura di Verri – un moderno uomo Alfa – che, sentendosi sopraffatto dalla “vita psicologica” della moglie, cerca in tutti i modi di annullarla al suo volere” sottolinea Ludovico Cinalli, aiuto regia insieme a Perrone.

I racconti degli episodi che di più hanno segnato la storia personale di Mitruccio sono detti al pubblico con la semplicità con cui un’amica lo farebbe con un’altra: con sincerità ed autoironia. Ed è proprio nell’ironia che il testo trova la sua piena realizzazione.

La messa in scena dello spettacolo è essenziale, “abbiamo preferito lasciare spazio all’intellegibilità della drammaturgia e, a volte, ad alcuni movimenti tecnici che mi danno la possibilità di creare degli ambienti suggestivi con luci e proiezioni”, ci dice la regista. Ed è la stessa Beatrice Mitruccio infatti che, lavorando con il PC in scena, svolge nello stesso momento, la funzione di deus ex machina e interprete, perché questo è: un’artista che prima crea un habitat, e poi lo abita con il suo corpo e la sua voce, ricalcando per altro quelli che sono i suoi mestieri più praticati nel teatro, la regista e la tecnica luci.

Di fatto l’ispirazione per gli ambienti luminosi è quella delle tecniche delle opere dell’artista Andrea Santarlasci, che di temi come luce, ombre ed equilibrio, studiati anche quasi in maniera architettonica – e quindi, scenografica, fa un caposaldo delle sue creazioni. Altra ispirazione è quella degli ambienti olografici del danese Ólafur Elíasson.

Anche la scelta del titolo, Volano alberi spogli come radici, arriva con la scoperta di Santarlasci, il quale intitola così una sua opera del 1995 della collezione permanente della Galleria Nazionale di Roma, opera che a primo sguardo potrebbe non aver nulla a che fare con i temi e il plot del progetto, ma che tanto bene incarna l’emotività della protagonista: una creatura capovolta, diversa, sospesa, nello stesso tempo terrigna e aerea.

Gli elementi di scenografia sono affidati alla sensibilità di Mila Damato, performer e pittrice che realizza soprattutto soggetti femminili, e in questo caso due quadri-finestre che saranno appese in scena. Mentre l’attrice Martina Bonati, cantante e vocal coach, ha curato lo studio di un momento cantato nello spettacolo.

Grazie alla rinnovata collaborazione con Spin Time Labs, il palazzo romano ex-inpdap ora occupato e divenuto polo socio-culturale, Collettivo Est ha avuto la possibilità di provare negli spazi dell’auditorium.

Volano alberi spogli come radici

18-19-20 gennaio 2024 – Fortezza Est

Stagione Teatrale 2023-24 “Moto Perpetuo. Maree Teatrali”

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 12.00€

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni mail prenotazionifortezzaest@gmail.com