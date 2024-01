Previsioni meteo 18 gennaio 2024: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 gennaio 2024: fase di maltempo con piogge sulle regioni centrali e al Sud peninsulare

Italia nella morsa del maltempo in questa settimana. Anche nella giornata di oggi infatti si registrano condizioni meteo all’insegna dell’instabilità specie sulle regioni del Centro-Sud. Le precipitazioni nel corso del pomeriggio si estenderanno anche al Sud peninsulare mentre al Nord il clima risulterà più asciutto. Domani ancora maltempo, con possibilità di piogge anche al settentrione, mentre le temperature non subiranno significative variazioni e risulteranno anzi in lieve aumento, su valori superiori alla media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Toscana e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nubi con qualche fenomeno isolato. Tra la serata e la notte tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni adriatiche. Neve oltre i 1400-1600 metri ed in calo fin verso i 1000 metri nella notte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con deboli piogge sparse, più asciutto sulle Isole Maggiori e settori adriatici. Al pomeriggio ancora tempo instabile con fenomeni diffusi, generalmente di debole intensità. Tra la serata e la notte instabilità in aumeto con acquazzoni e temporali sparsi, neve in Appennino oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .