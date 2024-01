“Omicidio in diretta” con Nicholas Cage su Rai Movie: la trama del film

Stasera su Rai Movie il film “Omicidio in diretta” diretto da Brian De Palma con Nicholas Cage, Carla Gugino e Gary Sinise: la trama

Nicholas Cage, Carla Gugino e Gary Sinise sono i protagonisti del film d’azione diretto da Brian De Palma “Omicidio in diretta”, in onda giovedì 18 gennaio alle 21.10 su Rai Movie. Atlantic City: nella principale Arena cittadina c’è un incontro di boxe d’importanza mondiale. La sorveglianza è affidata fra gli altri al detective Rick Santoro che, metà uomo di legge e metà truffatore, si ritrova invischiato in una faccenda più grande di lui: durante il match, infatti, viene ammazzato il ministro della Difesa degli Stati Uniti, che stava assistendo all’incontro.

Smessi i panni del corrotto, Rick decide di fare l’investigatore, mettendo in luce un complotto che darà a lui per primo molto filo da torcere. Il film comincia con un piano sequenza lungo un quarto d’ora, in cui non solo la telecamera non si stacca mai dai movimenti di Nicholas Cage, ma lo fa in una situazione grandiosa, con centinaia fra attori e comparse che partecipano alla scena.