Luisa D’Amico premiata per il romanzo “L’amore non il sangue”

Luisa D’Amico con il romanzo “L’amore non il sangue” pubblicato da CTL Editore. premiata al Milano International 2023

All’Istituto dei Ciechi di Milano, la scrittrice LUISA D’AMICO è stata premiata al prestigioso concorso letterario MILANO INTERNATIONAL 2023 con il romanzo “L’AMORE NON IL SANGUE” pubblicato da CTL Editore.

Luisa D’amico commenta: “Felice ed entusiasta nel suo ruolo d’autrice. Ogni riconoscimento ricevuto è un’emozione che ripaga certi giorni difficili, che stimola sempre a proseguire l’avventura nell’arte dello scrivere”.

Sinossi

Il romanzo è uno spaccato d’Italia. Giulia, figlia di una numerosa famiglia, vive in un paese di montagna, c’è poco in casa ma l’affetto e il calore non mancano e malgrado difficoltà ed eventi tragici, si avvererà il suo sogno di continuare gli studi. Alle magistrali incontra Lisa, colei che diverrà la sua amica del cuore. Le ragazze si diplomano e percorrono esperienze diverse rimanendo in contatto. Giulia, nel frattempo, si fidanza con Lorenzo. Una sera Lisa ritorna da Giulia. Sta male e le chiede di contattare il padre…

Biografia

Appassionata lettrice dalla tenera età di sei anni e narratrice di storie. Entusiasta viaggiatrice, predilige la scoperta di luoghi poco conosciuti dando prevalenza a borghi e paesini italiani. Organizzatrice di itinerari esclusivamente da percorrere a piedi.

Ha pubblicato in modo autonomo quattro libri: La casa delle Dolomiti (autobiografico, ricordi fanciulleschi e non solo), Viaggiare è vita (una raccolta di viaggi che non vuole essere una guida turistica ma una visione positiva di come affrontare le problematiche della vita), Ero un bambino e altri racconti (cinque brevi brani intensi e delicati partecipanti a concorsi letterari), Una storia (attraverso i due protagonisti ci si avvicina ad argomenti come la separazione, il divorzio, la malattia, l’innamoramento e la consapevolezza del tempo che sfugge).

Ha pubblicato con la casa editrice CTL Editore collana Nino Bozzi il romanzo L’AMORE NON IL SANGUE. L’edito ha partecipato al concorso Campiello 2023. Presente al Salone del libro a Torino 2023. Presente al Pisa book festival 2023.

Ha partecipato al primo concorso letterario di Desio 2017 arrivando tra i finalisti. Ha partecipato al secondo concorso letterario di Desio 2018 arrivando prima classificata.

Ha ottenuto una menzione d’onore partecipando al concorso letterario Lord Byron Portovenere 2019. Ha ottenuto due menzioni di merito partecipando al concorso letterario “La girandola delle parole Limbiate” 2020 e 2021. Ha partecipato al concorso letterario Lord Byron Portovenere 2021 arrivando prima classificata. Ha partecipato al concorso letterario “La girandola delle parole “2022 arrivando prima classificata. Ha partecipato al concorso letterario Lord Byron 2023 ottenendo premio speciale tematica. Ha partecipato al concorso letterario Milano International 2023 aggiudicandosi diploma d’onore con il romanzo edito.

Persona attiva nel sociale (volontaria Musei Civici di Monza e adozione di un’aiuola). Lavora come bartender in un noto locale a Milano.

