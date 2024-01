Legame tra malattia infiammatoria cronica intestinale e virus respiratorio sinciziale

I pazienti adulti con una malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) avrebbero un rischio maggiore di infezione da virus respiratorio sinciziale

I pazienti adulti con una malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) avrebbero un rischio maggiore di infezione da virus respiratorio sinciziale e di ospedalizzazione in tutti i gruppi di età. È quanto emerge da uno studio presentato al recente congresso dell’ACG (American College of Gastroenterology). I fattori di rischio includerebbero alcune comorbilità e farmaci per le IBD.

“Il virus respiratorio sinciziale, o RSV, è un’infezione virale comune e rappresenta circa 1,4 milioni di visite ambulatoriali ogni anno negli Stati Uniti”, ha detto Ryan A. Smith, ricercatore di gastroenterologia ed epatologia presso l’Università del Wisconsin, durante il congresso.

“Più recentemente, c’è un crescente corpus di letteratura sui rischi dell’RSV e sull’impatto sulla morbilità e sulla mortalità nelle popolazioni immunocompromesse, anche se in questo momento la maggior parte degli studi disponibili riguardano pazienti sottoposti a trapianto di organi”.

Smith ha continuato: “Al momento esiste una lacuna nelle conoscenze sui rischi di infezioni da RSV nei pazienti con malattia infiammatoria intestinale”.

Utilizzando i dati di una rete di ricerca multiistituzionale, TriNetX, Smith e colleghi hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo da gennaio 2007 a febbraio 2023 per valutare il rischio di RSV tra 206.475 individui con IBD rispetto a 4.166.977 senza IBD. Dopo la corrispondenza del punteggio di propensione, la coorte finale comprendeva 198.305 individui (età media 44 anni; 54% donne) in ciascun gruppo.

Secondo i risultati, ci sono stati 675 casi di RSV nel gruppo IBD e 80.648 casi nel gruppo non IBD. I pazienti con IBD di età superiore a 18 anni avevano un rischio aumentato di infezione da RSV (OR aggiustato=2,24; IC al 95%, 1,96-2,55).

“Questo rischio era presente in tutte le fasce di età: dalla nostra coorte più giovane, che aveva dai 18 ai 49 anni, alla nostra coorte più anziana di età superiore ai 65 anni”, ha osservato Smith.

Tra i pazienti con IBD, le comorbilità che aumentavano il rischio di RSV includevano diabete mellito (aOR=1,2; IC al 95%, 1,007-1,44), malattia polmonare cronica (aOR=1,21; IC al 95%, 1,06-1,39), malattia cardiovascolare (aOR=1,18; IC al 95%, 1,01-1,37) e malattia renale cronica (aOR=1,52; IC al 95%, 1,21-1,92).

Inoltre, i pazienti con IBD trattati con acido 5-aminosalicilato (aOR=1,77; IC al 95%, 1,39-2,25) tiopurine o metotrexato (aOR=3,06; IC al 95%, 2,09-4,49) o terapia anti-fattore di necrosi tumorale (aOR=1,66) ; IC al 95%, 1,1-2,52) erano ad aumentato rischio di infezione da RSV.

I pazienti nel gruppo IBD erano anche a rischio più elevato di ospedalizzazione associata a RSV (aOR=1,36; IC al 95%, 1,09-1,69), in particolare quelli di età compresa tra 18 e 49 anni (aOR=1,73; IC al 95%, 1,15-2,6) o 65 anni o più (aOR=1,43; IC al 95%, 1,03-1,99). Non è stata riscontrata alcuna differenza tra le coorti di soggetti di età compresa tra 50 e 64 anni.

“I medici che si occupano di gastroenterologia dovrebbero educare i propri pazienti riguardo ai rischi dell’RSV e, attraverso un processo decisionale condiviso, dovrebbero incoraggiare fortemente coloro che sono attualmente idonei a ricevere il vaccino contro l’RSV”, ha concluso Smith. “Negli Stati Uniti, ci sono attualmente due vaccini ricombinanti non vivi per l’RSV approvati solo di recente nell’ultimo anno per gli adulti di età superiore ai 60 anni.”

Ha aggiunto: “Sebbene i pazienti con malattie infiammatorie intestinali debbano ancora essere studiati con questi vaccini, si presume che siano sicuri per questa popolazione”.

Smith RA, et al. Increased risk of respiratory syncytial virus among patients with inflammatory bowel disease. Presented at: ACG Annual Scientific Meeting; Oct. 20-25, 2023; Vancouver, British Columbia (hybrid meeting).