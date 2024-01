LEDwall: cosa sono e a cosa servono

Con il termine LEDwall si intendono delle “pareti di LED”, ovvero dei maxischermi in grado di riprodurre diversi contenuti multimediali, sia immagini che video. La sensazione che si ha guardando questi LED, infatti, è proprio quella di vedere una parete continua, senza nessuna giunzione tra un pannello e un altro. Questo permette di coprire qualsiasi spazio digitalizzandolo e offrendo a chi li osserva un’esperienza visiva senza paragoni.

Si tratta di uno strumento che ha riscontrato un enorme successo anche nel nostro Paese, sia per quanto concerne l’indoor che l’outdoor, in virtù dei molteplici vantaggi che ha da offrire; di seguito i principali.

I vantaggi di un LEDwall

Come anticipato, utilizzare un LEDwall ha diversi vantaggi, sia per quanto concerne l’uso interno che esterno.

In sintesi:

È componibile: un maxischermo LED è composto da diversi pannelli posizionati l’uno accanto all’altro. Proprio per questo, può adattarsi a qualsiasi spazio e raggiungere dimensioni anche piuttosto elevate;

Lunga durata: questi dispositivi assicurano una vita media di almeno 50.000 ore, mentre quelli più tecnologicamente avanzati e performanti, come ad esempio i Macropix schermi a LED e LEDwall, possono arrivare fino a 100.000 ore di durata;

Immagini nitide e brillanti: i LEDwall utilizzano diodi a emissioni di luce che producono luce propria. Ciò permette di ottenere immagini nitide, luminose e omogenee. In più, questi dispositivi consentono di regolare diverse impostazioni, tra cui il contrasto e la luminosità, così da garantire visibilità sia negli ambienti più luminosi che in quelli bui;

Versatilità: i LEDwall possono essere installati sia al chiuso che all'aperto. Infatti, ci sono dei modelli di maxischermi LED realizzati con materiali e rivestimenti in grado di resistere agli agenti atmosferici e di garantire prestazioni ottimali anche in caso di vento e/o pioggia;

Aggiornamento costante: uno dei principali vantaggi di questi maxischermi a LED è la possibilità di aggiornare i contenuti in maniera istantanea, grazie ad appositi software. Questa caratteristica permette anche di seguire eventi in tempo reale;

Funzionamento senza interruzioni: i maxischermi LED sono progettati per un funzionamento costante senza interruzioni, anche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Quali sono le possibili applicazioni dei LEDwall

Diversamente da come si potrebbe pensare, i campi di applicazione dei LEDwall sono molteplici. Tali strumenti hanno ormai mandato in pensione i classici cartelloni pubblicitari, il che significa che giocano un ruolo più che centrale nel settore della pubblicità e del marketing.

Essi vengono utilizzati per pubblicizzare prodotti e servizi in luoghi pubblici come ad esempio all’interno dei centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie e così via. Possono altresì essere usati in caso di eventi in diretta, in modo da trasmettere (in tempo reale) le immagini durante eventi sportivi, concerti e qualsiasi altro evento dal vivo.

Ancora, i LEDwall trovano un largo impiego anche per quanto concerne le installazioni artistiche. Grazie alle loro caratteristiche strutturali, i LEDwall possono essere utili nelle installazioni artistiche per creare degli effetti visivi unici e coinvolgere tutti i presenti. Infine, questi particolari pannelli si rivelano essere comodi per la illuminazione pubblica, ad esempio per proiettare delle immagini su degli edifici o dei monumenti storici durante particolari eventi.