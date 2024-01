I Green Day suonano a sorpresa con Jimmy Fallon nella metro di New York

I Green Day suonano a sorpresa nella metro di New York: fan in delirio. Il trio è stato accompagnato da Jimmy Fallon, non nuovo a questo tipo di operazioni

Tantissimi fan in delirio alla fermata metro sotto il Rockfeller Center di New York: i passeggeri si sono ritrovati spettatori inconsapevoli di un concerto improvvisato dei Green Day. Il trio era accommpagnato dallo spumeggiante Jimmy Fallon. Arrivati in banchina travestiti da musicisti di strada, i quattro hanno svelato le loro identità, per poi suonare i pezzi più celebri dei Green Day. Da “Busket Case” ad “American Idiot”.

Fallon ha dato il suo contributo suonando un tamburello. Il conduttore non è nuovo a questo tipo di operazioni. Nel 2018 aveva portato in metropolitana gli U2 per un set acustico simile a quello del trio californese.