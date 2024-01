Francesca Cutrone nuova Direttrice Responsabile di CNC Media

La testata giornalistica CNC Media (Cose Non Cose) sceglie Francesca Cutrone come nuova Direttrice Responsabile della redazione

CNC Media , testata giornalistica indipendente che parla a oltre 2 milioni di persone, con una media di 500 commenti a post e 600 mila visualizzazioni per ogni video, sceglie Francesca Cutrone come Direttrice Responsabile della redazione.

L’azienda, cresciuta del +100% rispetto allo scorso anno, è formata da un team di oltre 10 persone, tra giornalisti, divulgatori e professionisti della comunicazione digitale che avvicinano i giovani alle questioni d’attualità, con una vasta gamma di contenuti, dalla satira al giornalismo d’inchiesta. Infatti, il simbolo di CNC è una papera gialla, ispirata all’installazione di Florentijn Hofman, icona di libertà e lotta alle ingiustizie.

Francesca Cutrone , dopo una laurea in Lettere Moderne ed una specializzazione in Editoria e Comunicazione, ha trascorso gli ultimi cinque anni lavorando nelle redazioni di Affari Italiani, Vita Magazine, Milano AllNews e Green Planner Magazine occupandosi di attualità, politica e ambiente.

Il suo ruolo sarà quello di guidare una redazione composta da 10 persone under 30, coordinando un gruppo di lavoro dal background eterogeneo che vuole informare, intrattenere ma anche far riflettere, con un focus attento ai temi della sostenibilità, del lavoro, dell’istruzione e della cultura sociale.

La combinazione di satira, approfondimento e design accattivante permette di raggiungere e coinvolgere un pubblico vasto, garantendo accuratezza e responsabilità nella diffusione delle notizie. Secondo i dati rilevati Not Just Analytics relativi al 2023 , CNC Media si posiziona nella classifica accanto ai media generalisti e tra i new media risulta quello con il maggior tasso di engagement rate e like ai contenuti.

“Ho scelto Francesca per dirigere il nostro progetto editoriale per il suo impegno nel dare voce alle nuove generazioni e ordine alle informazioni che la GenZ riceve ogni giorno. Attraverso la guida di Francesca vogliamo essere lo strumento di difesa contro le fake news e un canale per raccontare il mondo da un punto di vista inedito. Ecco perché ogni mese collaboriamo con nuove firme molto giovani che stanno entrando nel giornalismo e diamo loro tutti gli strumenti per sviluppare una narrazione che aiuti il nostro pubblico a comprendere le notizie e i temi che per noi sono importanti”. commenta Francesco Brocca di CNC Media.

“In CNC Media punto a dialogare con i nostri lettori per costituire insieme a loro una nuova comunità. Tutto questo con l’obiettivo di rispondere alla loro fame di informazione, aiutandoli a comprendere il mondo in cui siamo immersi in modo strutturato e innovativo: ovvero, con i social media. Ecco perché siamo sempre a caccia di nuovi giornalisti e creator che vogliano dare il loro contributo a questa missione: non ci interessa avere nel nostro organico grandi nomi quanto giovani menti che possano catturare l’attenzione del pubblico e aiutarci nella nostra missione di creare una nuova generazione del fare informazione. Perché i risultati migliori, di questo sono convinta, si raggiungono insieme”. conclude Francesca Cutrone.