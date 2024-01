“Ahi! Buongiorno” è il nuovo singolo di Foggy Project

Disponibile in radio e in digitale “Ahi! Buongiorno”, nuovo singolo di Foggy Project, progetto pop-elettronico di Francesco Pintaudi

Esce in radio e in digitale “Ahi! Buongiorno” (prodotto da João Moreira al Moreira Studios di Porto), nuovo singolo di Foggy Project, progetto pop-elettronico di Francesco Pintaudi, artista palermitano con base a Lisbona. Online anche il videoclip del brano.

Il brano è un miscuglio continuo di suoni e atmosfere che si rifà ad un’elettronica tipica del nord Europea unita a ritmi decisamente più tribali che ci trasportano in un mondo che sembra non avere barriere né culturali, né artistiche. “Ahi! Buongiorno” racconta l’ossessiva presenza dei social nella vita di tutti: protagonisti o spettatori -racconta l’artista – in balia di questa corrente apparentemente inarrestabile. Ognuno nella sua arancia meccanica, dove i giorni diventano notti e le notti sembrano essere interminabili, quindi ti do la buona notte o forse meglio il buongiorno?”

Testo, voce e arrangiamenti di “Ahi! Buongiorno” sono di Francesco Pintaudi, mentre il singolo è stato prodotto da João Moreira presso il Moreira Studios di Porto. Inoltre, al brano hanno collaborato Daniele Pistone (seconde voci, synth e percussioni) e Klênio Barros (trombone). Il videoclip del brano è stato diretto da Duda ♧ Somtopia Films e prodotto da Daniele Pistone.

Francesco “Foggy” Pintaudi è un musicista e produttore palermitano che vive a Lisbona. In Sicilia ha iniziato il suo primo progetto d’autore HANK! e ha suonato per circa dieci anni con il cantautore Nicolò Carnesi. Dopo anni di registrazioni e tournée in Italia, si trasferisce a Berlino, dove trova un panorama musicale diverso e intrigante. Dopo due anni di introspezione e assorbimento della vita cittadina, si trasferisce in Portogallo. A Lisbona inizia un nuovo capitolo della sua vita artistica. Crea il progetto WATTAFOG, che segna l’inizio di una fase di sperimentazione di nuove sonorità elettroniche per la prima volta con l’utilizzo anche della lingua portoghese e da questa sperimentazione è nato il progetto FOGGY. In pochi mesi produce e registra quattro singoli: “Vermelho”, “Never Give Up”, “My day” e “To Welcome the Sadness”. L’uscita di questi singoli porta un flusso di concerti in tutto il paese, evidenziando la sua partecipazione alla finale del Festival Termómetro e le sue canzoni vengono passate sulle varie stazioni radio nazionali – SBSR Radio, Observador Radio, Nova Radio, Antena 3. Nel 2020 lancia il progetto “No Escurinho” (ascolta brano), con il musicista e autore Daniele Pistone. Il videoclip (guarda qui), pubblicato con Glam Magazine e il quotidiano Público, è il risultato di un appello del musicista verso artisti e amici a contribuire con dei video registrati durante il confinamento. Il 15 Marzo 2022 esce il suo primo album da solista “In Appropriate Use of Dangerous Tools” (ascolta qui). Negli ultimi anni ha suonato tra nord a sud del Portogallo con numerosi concerti, arrivando anche in alcuni palchi italiani tra Milano e Sicilia. In Portogallo vede la presenza fissa in locali come Praia irmão, Pensão amor, Bartô do Chapitô, fino alla Festa Del Cinema Italiano al prestigioso Cinema São Jorge. Nel Dicembre 2022 lancia una cover di Gino Soccio (Hold Tight, 1981) insieme a Joly e nel Febbraio 2023 il singolo “Ketja Pina Mon Amour” insieme all’attivista e performer Paula Lovely. Il 30 Settembre 2023 pubblica “Between the Clouds” (ascolta disco), un disco tributo a Nick Drake, composto insieme a Little Gas. Questo disco omaggio a Nick Drake è stato un lavoro di circa tre anni, registrato tra Lisbona e Canterbury e prodotto e mixado da Foggy. Negli ultimi anni il “Foggy Project” infatti non è solo un progetto che suona dal vivo, ma che produce anche altri artisti sparsi per il mondo, concentrandosi sul lato della e produzione.