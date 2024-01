Ubrogepant dimezza l’emicrania se preso prima di un attacco

Ubrogepant prima dell’attacco di emicrania ne dimezza la comparsa nelle 24 ore successive secondo uno studio su The Lancet

Somministrare ubrogepant durante il prodromo di un attacco di emicrania riduce significativamente l’impatto della patologia nelle 24 ore successive. Lo confermano i dati dello studio PRODROME pubblicati su The Lancet.

Lo studio di Fase 3 ha dimostrato che ubrogepant somministrato durante il prodromo (cioè da 1 a 6 ore prima dell’inizio previsto del dolore da cefalea) ha ridotto significativamente la probabilità di sviluppare una cefalea moderata o grave e ha ridotto la disabilità funzionale rispetto al placebo nelle 24 ore successive alla somministrazione.

Il prodromo è la prima delle quattro fasi di un attacco di emicrania e consiste in diversi sintomi, tra cui la sensibilità alla luce e/o al suono, affaticamento e dolore al collo, che possono essere un segnale precoce della fase di cefalea che seguirà. Nelle persone affette da emicrania che sperimentano un prodromo, i sintomi possono manifestarsi da ore a giorni prima della comparsa della cefalea. Il trattamento durante prodromo offre l’opportunità di evitare lo sviluppo o di attenuare la gravità della fase di cefalea di un attacco di emicrania.

“L’emicrania colpisce quasi 40 milioni di americani ed è una malattia altamente debilitante che può far perdere il lavoro, il tempo con gli amici e la famiglia. Per i pazienti che sono in grado di identificare i sintomi prodromici, la possibilità di trattare un attacco di emicrania prima della fase di mal di testa crea l’opportunità di fermare gli attacchi di emicrania prima che diventino completamente debilitanti”, ha dichiarato Dawn Carlson, vicepresidente dello sviluppo delle neuroscienze di AbbVie. “Questi dati pubblicati su The Lancet dimostrano l’importante ruolo di ubrogepant nel trattamento precoce degli attacchi di emicrania e nella riduzione del carico complessivo di un attacco di emicrania”.

Approvato negli Stati Uniti nel 2019, il farmaco è indicato per il trattamento acuto dell’emicrania con o senza aura negli adulti.

Durante lo studio, i pazienti affetti da emicrania che potevano identificare i sintomi prodromici che portavano alla cefalea almeno nel 75% dei casi (N=518), sono stati assegnati in modo casuale al trattamento crossover in doppio cieco.

I risultati dello studio hanno dimostrato quanto segue:

– l’assenza di cefalea di intensità moderata o grave entro 24 ore è stata raggiunta nel 46% degli eventi prodromici qualificati quando trattati con ubrogepant rispetto al 29% degli eventi trattati con placebo (P<0,0001).

– l’assenza di cefalea di intensità moderata o grave entro 48 ore è stata raggiunta dopo il 41% degli eventi prodromici qualificanti quando trattati con ubrogepant rispetto al 25% degli eventi trattati con placebo (P<0,0001).

– un maggior numero di pazienti ha avuto una funzione normale entro le 24 ore successive al trattamento degli eventi prodromici qualificanti con ubrogepant rispetto al trattamento con placebo [Odds Ratio (OR) 1,66, 95% Intervallo di Confidenza (CI) 1∙40-1∙96; P<0,0001].1

– l’assenza di cefalea di qualsiasi intensità entro 24 ore è stata raggiunta nel 24% degli eventi prodromici qualificanti quando trattati con ubrogepant rispetto al 14% degli eventi trattati con placebo (P<0,0001).

I sintomi di prodromo più comunemente riportati nello studio sono stati sensibilità alla luce, affaticamento, dolore al collo, sensibilità al suono e vertigini/vertigini.

Ubrogepant è stato ben tollerato e non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza quando è stato somministrato durante il prodromo. Gli effetti collaterali più comuni sono stati nausea (ubrogepant: 5% vs. placebo: 3%), affaticamento (ubrogepant: 3% vs. placebo: 2%), vertigini (ubrogepant: 2% vs. placebo: 3%) e sonnolenza (ubrogepant: 2% vs. placebo: 1%).

David W Dodick, Peter J Goadsby, Todd J Schwedt, et al. Ubrogepant for the treatment of migraine attacks during the prodrome: a phase 3, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover trial in the USA The Lancet published November 15, 2023

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01683-5/fulltext