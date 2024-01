Piano di accumulo: come funziona?

Il piano di accumulo è una modalità di investimento che consente di mettere da parte dei risparmi in modo graduale e programmato, destinandoli a prodotti finanziari o assicurativi. In questo modo, si può creare un capitale per il futuro, beneficiando di vantaggi fiscali e di una copertura in caso di eventi avversi. Ma come funziona esattamente un piano di accumulo e quali sono le differenze tra le varie tipologie? Vediamolo insieme.

Piano di accumulo finanziario

Il piano di accumulo finanziario, o PAC, è uno strumento che permette di investire periodicamente dei risparmi in fondi comuni, ETF, OICR o altri prodotti finanziari, a seconda del profilo di rischio e degli obiettivi del risparmiatore. Il PAC ha la caratteristica di ridurre l’impatto delle oscillazioni di mercato, grazie al meccanismo del costo medio ponderato: acquistando quote a prezzi diversi nel tempo, si ottiene una media che tende a livellare i picchi e i cali dei valori.

Per sottoscrivere un PAC, è necessario stabilire:

– l’importo minimo da versare a ogni scadenza, che può variare da 50 a 100 euro in su;

– la frequenza dei versamenti, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale;

– la durata del piano, che può essere fissa o a tempo indeterminato;

– il prodotto finanziario da sottoscrivere, che può essere scelto tra quelli offerti dalla banca, dalla società di gestione o dalla piattaforma online.

Il PAC ha il vantaggio di essere flessibile e adattabile alle esigenze del risparmiatore, che può modificare o sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza penali. Inoltre, il PAC consente di beneficiare di una tassazione agevolata sulle plusvalenze, che sono esenti da imposta se il piano ha una durata superiore a 5 anni e se il prodotto finanziario ha una composizione azionaria inferiore al 20%.

Il rendimento di un PAC dipende dal tipo di prodotto finanziario sottoscritto, dal suo andamento nel tempo e dai costi di gestione. In generale, si tratta di investimenti a medio-lungo termine, che richiedono una certa pazienza e una buona diversificazione del portafoglio.

Piano di accumulo assicurativo

Il piano di accumulo assicurativo, o PACA, è uno strumento che combina la logica del risparmio con quella della protezione. Infatti, oltre a investire periodicamente dei risparmi in un fondo della gestione separata della compagnia assicurativa, il PACA prevede anche una copertura in caso di morte o di invalidità permanente del sottoscrittore.

Per sottoscrivere un PACA, è necessario stabilire:

– l’importo da versare a ogni scadenza, che può variare da 100 a 500 euro in su;

– la frequenza dei versamenti, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale;

– la durata del piano, che può essere fissa o a tempo indeterminato;

– il profilo di rischio, che determina la composizione del fondo della gestione separata tra azioni, obbligazioni e liquidità;

– il capitale assicurato, che corrisponde alla somma che viene erogata ai beneficiari in caso di morte o di invalidità permanente del sottoscrittore.

Il PACA ha il vantaggio di offrire una doppia utilità: da un lato, si crea un capitale per il futuro, che viene investito in modo sicuro e separato dal patrimonio della compagnia assicurativa; dall’altro, si garantisce una tutela per sé e per i propri cari in caso di eventi avversi. Inoltre, il PACA consente di godere di una detrazione fiscale dei premi versati, fino a un limite di 1.291,14 euro annui, e di una riduzione dell’imposta di successione, se il beneficiario è il coniuge o un parente entro il quarto grado.

Il rendimento di un PACA dipende dal profilo di rischio scelto, dal suo andamento nel tempo e dai costi di gestione e di assicurazione. In generale, si tratta di investimenti a basso rischio e quindi a rendimento basso, che richiedono una certa stabilità e una buona pianificazione del risparmio.

PAC: per scegliere il piano migliore affidati a un professionista

Come abbiamo visto, il piano di accumulo è una modalità di investimento che si adatta a diverse esigenze e obiettivi di risparmio.

Per scegliere il piano di accumulo più adatto a sé, è importante valutare attentamente i costi, i rischi, i rendimenti e le proprie aspettative e, per questa ragione, è bene affidarsi al supporto esperto di un consulente come quello dei professionisti e delle professioniste di Vitanuova.

