Malattie odontoiatriche nei bimbi non associate a cure inalatorie per l’asma

I farmaci e i sintomi dell’asma pediatrico non sono associati ad un aumento del rischio di malattie odontoiatriche nei bambini di 6 anni. Questi i risultati rassicuranti provenienti da uno studio pubblicato su Pediatric Allergy and Immunology.

Razionale e disegno dello studio

La carie e i difetti dello smalto dei denti rappresentano le principali cause di cattiva salute dentale nei bambini, con un impatto sostanziale sul loro benessere. L’uso dei farmaci per l’asma per via inalatoria è un fattore di rischio sospetto, ma mancano, ad oggi, studi prospettici che hanno studiato questo e altri fattori di rischio prenatali e dei primi anni di vita.

Con questo studio, i ricercatori hanno valutato l’associazione tra i farmaci e i sintomi dell’asma pediatrico e lo sviluppo di carie (cioè superfici cariate, mancanti o otturate) e di difetti dello smalto – le principali cause di cattiva salute dentale in età pediatrica – utilizzando i dati della coorte madre-bambino COPSAC2010 (COpenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010).

A tal scopo, 700 bambini della coorte sono stati invitati a sottoporsi ad una visita odontoiatrica all’età di 6 anni e 589 (84%) l’hanno completata. Considerando questi ultimi, 407 bambini (69%) presentavano almeno un primo molare permanente completamente erotto e sono stati inclusi nell’analisi dei fattori di rischio; 345 bambini che non erano stati sottoposti a supplementazione vitaminica D ad alto dosaggio sono stati inclusi nell’analisi descrittiva.

Focalizzando l’attenzione sulla popolazione pediatrica non sottoposta a supplementazione vitaminica D a dosaggi elevati, è stata rilevata la presenza di carie nella dentizione decidua in 76 bambini (22%), mentre 11 (3%) dei 235 bambini con dentizione permanente avevano carie nei molari permanenti.

Nei bambini con carie, il numero medio di molari decidui affetti era di 2,6 denti per bambino. I difetti dello smalto nella dentizione decidua e permanente si sono verificati rispettivamente in 54 (16%) e 60 (26%) dei 345 bambini di partenza.

Risultati principali

L’impiego di corticosteroidi o di β2-agonisti per via inalatoria nei primi 6 anni di vita non è risultato associato ad un rischio maggiore di carie o di difetti dello smalto. Anche l’asma e le esacerbazioni dell’asma nei primi 6 anni di vita non erano associati al rischio di malattie odontoiatriche. In particolare, fino all’età di 3 anni, il 61% dei bambini era stato sottoposto a trattamento con β2-agonisti per via inalatoria per una media di 60 giorni.

Dai 3 ai 6 anni, l’11% dei bambini aveva utilizzato per almeno 12 giorni β2-agonisti per via inalatoria nel corso di 1 anno, il 4% dei bambini nel corso di 2 anni e l’1% dei bambini nel corso di 3 anni.

Inoltre, il 31% dei bambini era stato sottoposto a trattamento con corticosteroidi per via inalatoria nei primi 3 anni di vita, mentre il 34% nei primi 6 anni.

La durata mediana del trattamento nei bambini trattati è stata di 0,8 (range inter quartile [IQR], 0,3-1,8) anni, con una dose cumulativa mediana di 56,8 (IQR, 20,4-132) mg di fluticasone propionato.

L’uso materno di antibiotici in gravidanza è risultato associato ad un aumento del rischio di difetti dello smalto nei denti decidui della prole (odds ratio [OR]: 1,25; IC95%: 1,01-1,54), mentre l’avere un cane in casa durante il primo anno di vita è stato associato ad una riduzione delle probabilità di sperimentare difetti dello smalto (OR: 0,5; IC95%: 0,27-0,93).

Un livello di istruzione materna più elevato è stato associato ad un rischio maggiore di difetti dello smalto nei molari permanenti, mentre è stata osservato una trend di associazione con un rischio ridotto di carie.

I difetti dello smalto nei molari decidui erano associati allo spazzolamento dei denti due volte al giorno rispetto a uno al giorno (odds ratio [OR]; 2,86; IC95%:1,01-8,1) all’età di 6 anni.

Riassumendo

In conclusione, di corticosteroidi o β2-agonisti per via inalatoria, oppure il riscontro di sintomi di asma nei primi 6 anni di vita non sono risultati associati allo sviluppo di carie o difetti dello smalto in questo studio.

“I fattori di rischio precoci per i difetti dello smalto sono ancora incerti, ma il possibile ruolo induttivo degli antibiotici in gravidanza e un potenziale effetto protettivo derivante dall’avere un cane in casa dovrebbero essere affrontati in studi futuri”, hanno aggiunto gli autori dello studio.

Bibliografia

Nørrisgaard PE et al. Asthma medication and risk of dental diseases in children – a prospective cohort study. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(10):e14026. doi:10.1111/pai.14026

