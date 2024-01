Il Triangolo torna con il brano “Storie di lacrime”

In rotazione radiofonica e online in digitale per Piuma Dischi e in distribuzione The Orchard, il nuovo singolo de Il Triangolo dal titolo “Storie di lacrime“

É fuori per Piuma Dischi e in distribuzione The Orchard, il nuovo singolo de Il Triangolo dal titolo “Storie di lacrime“. Un nuovo brano dedicato agli ultimi romantici e a tutti noi che stiamo ancora pianificando una fuga: un pezzo che è anche un inconsapevole e agrodolce romanzo di formazione e che racconta quella generazione di mezzo in preda ad una crisi di identità. Ci sono due personaggi che scappano per amore, verso la libertà, aggrappati solamente l’uno all’altro, disperati ma con ancora la forza di sognare la loro “America”. “Storie di lacrime” è un definitivo capitolo che segue l’ultimo album “Faccio un cinema“, del 2020, e che ci anticipa un nuovo disco di prossima uscita.

In questa canzone abbiamo voluto raccontare una delle nostre storie a metà tra dramma e storia d’amore. Una canzone dalle sonorità texmex e spagnoleggianti, a cavallo tra il calore degli Archi e i fuzz graffianti delle chitarre. Abbiamo scelto di autoprodurli artisticamente per poter essere liberi al 100% di tirare fuori il suono e le idee che avevamo in testa e abbiamo scelto di fare un ritorno ad una scrittura e un arrangiamento vintage, più asciutto, con la chitarra come protagonista.

(Il Triangolo)

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/4cxscTorNCluaPbWuXL0GG?si=qsV6bW98SOOEXdGIQoArFA