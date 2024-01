Da Lana del Rey ai No Doubt: il programma del Coachella 2024

Al Coachella 2024 la reunion dei No Doubt: annunciata la line up. Sul palco anche Lana Del Rey, Doja Cat, Blur, J Balvin e Tyler, The Creator

Saranno Lana Del Rey, Doja Cat e Tyler, The Creator gli headliner del Coachella 2024, in programma nei weekend del 12, 13, 14, 19, 20 e 21 aprile all’Empire Polo Club di Indio, in California. Attessimo ogni anno, il festival farà da sfondo alla reunion dei No Doubt, la band capitanata da Gwen Stefani.

Tantissimi gli artisti che si alterneranno nei due weekend di aprile e tutti attesi. Tra i nomi troviamo assi come i Blur, J Balvin, Peso Pluma, Peggy You, Lil Uzi Vert, Bizarrap, Ice Spice, Dj Snake, Lil Yachty e Jhené Aiko. Nella line up anche Grimes, ex di Elon Musk.

Lana Del Rey, dal canto suo, manca dal 2004 e il suo si configura come un gradito ritorno per gli appassionati del festival del deserto. I biglietti per tutte le date saranno messi in vendita il primo febbraio alle 11 PT, ovvero le 20 italiane.