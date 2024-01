“Burrone” è il brano d’esordio del collettivo IZAYA

La nuova fase da solista del cantante e polistrumentista cremonese Tommaso Brignoli che in questa nuova veste sceglie di lavorare coralmente attraverso il collettivo IZAYA

“Burrone” è il coraggio di guardare giù con la paura di cadere. Tommaso Brignoli esordisce con un brano a metà tra emo e indie-pop al sapore di presa di coscienza. Lo stampo cantautorale del singolo preannuncia la nuova fase da solista del cantante e polistrumentista cremonese che in questa nuova veste sceglie di lavorare coralmente attraverso il collettivo IZAYA.

Il “Burrone” non è che la rappresentazione della depressione, dipinta come un enorme voragine in cui gli appigli sono equamente salvifici e letali. IZAYA scopre a sue spese che chi ci salva spesso è anche chi ci affonda. Figure rilevanti del brano sono il silenzio e il vento, forze in contrasto che l’artista incontra durante la propria discesa negli inferi. Cadendo nel baratro il protagonista si ritrova solo, nel buio più profondo, a colloquio con il silenzio, attore che apre al tema dell’assenza. Fondamentale diventa l’incontro con il vento, forza che porta via con sé il silenzio e innalza lo spirito di IZAYA.

La chitarra divide in due sezioni il brano. Nella prima, l’arpeggio malinconico si allinea con la voce timida e ritrosa. Con l’ingresso di un ritmo più sincopato la chitarra si arricchisce delle percussioni dando uno slancio vitale al brano. Nella seconda parte si coglie la trasformazione del cantante che non sconfigge la depressione, ma la accetta.

IZAYA impara a non rinnegare il proprio dolore, quanto piuttosto a custodirlo. L’artista riflette su questa vita che ci fa volare e poi ci schianta a terra. Negli ultimi versi quando canta “sento scuotermi dentro / sto ancora cadendo” intende proprio questo: il dolore è intrinseco all’esperienza umana, pertanto non può essere annullato o sconfitto definitivamente. Accettare la propria fragilità contribuisce a crescere, non più forti, ma più consapevoli.

“Burrone” illumina una delle verità più potenti, ovvero che la vita non va controllata, ma assecondata. Il vento, provvidenziale per IZAYA, non si vede, ma è ciò che sospinge ogni nostro fare. Dobbiamo quindi imparare a farci trasportare come molecole nell’aria, lasciando che la strada si tracci da sola. A noi non spetta che seguirla.

“Burrone” è il primo singolo estratto dall’EP d’esordio in uscita nel 2024. Ogni uscita sarà supportata dal lavoro di altri creativi che circonderanno il progetto IZAYA con il fine di offrire prospettive inedite alla narrazione. Largo quindi a Matteo Pigoli (disegnatore) e Marta Compiani (scrittrice), prime figure di un collettivo ancora in espansione, che anticiperanno con una light novel l’uscita del singolo. Concomitante con l’uscita del pezzo è il videoclip dello stesso Matteo Pigoli che, con disegni in bianco e nero, converte “Burrone” in un breve racconto illustrato.