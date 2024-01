“Pagina indaco” è il nuovo singolo di HOPE (Nadir Music), un brano che racconta la prima esperienza con la sessualità, l’affettività e il rapporto con il proprio corpo

Pagina indaco è il nuovo singolo di HOPE (Nadir Music), un brano che racconta la prima esperienza con la sessualità, l’affettività e il rapporto con il proprio corpo. La canzone racconta anche di come possa essere inaspettata e deludente un’esperienza. Spesso ci creiamo molte aspettative, e purtroppo non di rado può capitare che alla fine la realtà si riveli completamente diversa.

“Io sono rimasta molto delusa dalla mia prima esperienza, ho pensato fosse colpa mia, di essere io quella sbagliata. Alla fine però ho capito che probabilmente ho lasciato entrare nella mia vita, una persona che non meritava me e il mio tempo. Voglio che questa canzone sia un barlume di speranza per tutte quelle ragazze che si sono sentite usate, tradite e lasciate sole senza alcuna spiegazione. A quelle ragazze che si sono sentite in colpa e non all’altezza, quando alla fine il problema non era loro”.

Mariagiulia Mondini, in arte HOPE, è nata a Faenza e vive in un paesino in provincia di Ravenna, Fusignano. Cantautrice, classe 2000, all’età di 3 anni rimane su una sedia a rotelle a causa di un incidente d’auto. La sua nuova condizione la porta a percepirsi diversa dagli altri e per questo, dice, “non mi sono mai accettata; ma con la musica mi sono sentita per la prima volta libera dai pregiudizi e capace di trasmettere tutte le mie emozioni, di amarmi per quella che sono”. Con le sue canzoni vorrebbe arrivare al cuore delle persone e creare un legame profondo con chi ascolta, anche grazie alla sua particolarissima voce, capace di toccare note basse e profonde, con intensità timbrica e emotiva. Ha scelto “Hope” come nome d’arte, perché la speranza, rivela, “mi ha sempre dato la forza per superare ogni ostacolo e momento buio della mia vita.” Hope ha iniziato a studiare canto a 5 anni e ha già partecipato a numerosi concorsi (Tour music fest, XFactor, Una voce per l’Europa etc). L’anno scorso, aprendo un suo concerto, ha conosciuto la cantautrice e produttrice Roberta Giallo, con cui sta attualmente lavorando ad un concept-EP, in cui darà vita musicale alle pagine del suo diario, trasformandole in canzoni. Il brano è accompagnato anche da un videoclip ufficiale la cui regia è stata affidata ad Isotta Tom da un’idea di Roberta Giallo.

video credits: riprese regia, montaggio: Isotta Tom

Il brano è stato scritto da Mariagiulia (in arte “Hope”) e Roberta Giallo

Produzione: Roberta Giallo.

Arrangiamenti: Roberta Giallo & Gianluca Gadda

Mix & Master: Gianluca Gadda

Label manager: Federico Gasperi per Nadir Music S.r.l.

https://www.youtube.com/@Inmusichope

https://www.facebook.com/mariagiulia.mondini

https://www.instagram.com/inmusichope/

https://www.tiktok.com/@inmusichope?_t=8grZ4h34wvx&_r=1