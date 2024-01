Nuovo software ENEA calcola emissioni evitate con i programmi europei

Arriva un nuovo software per calcolare le emissioni evitate di CO 2 equivalenti dai programmi europei. Si chiama CO 2 MPARE v.2.0 e lo ha realizzato ENEA nell’ambito del progetto CO2MPARE Evolution per supportare le attività dei vari progetti per la sostenibilità, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il nuovo modello di calcolo ha stimato un risparmio cumulativo di oltre 170 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti per i progetti FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) e JTF (Just transition fund), previsti dal documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi europei (Accordo di partenariato 2021-2027).

Versione aggiornata del precedente CO 2 MPARE, il modello si propone di rispondere alle sfide della programmazione 2021-2027 ed è stato presentato da ENEA a Roma in occasione di un evento al quale sono intervenuti esponenti della Commissione europea, del Dipartimento per le Politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio e della Ragioneria dello Stato. Nel corso del convegno sono stati illustrati i risultati dell’applicazione della nuova versione all’Accordo di partenariato 2021-2027 (FESR e JTF), che prevede 45 milioni di euro per la riduzione dei divari territoriali, e al PNRR.

L’applicazione al PNRR ha consentito di stimare una riduzione di circa 560 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti nell’arco totale di vita degli interventi, ovvero dall’avvio alla loro conclusione.