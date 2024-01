Morte Giovanna Pedretti: Selvaggia Lucarelli difende il compagno ma i social chiedono silenzio

Per la morte di Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli difende il compagno Lorenzo Biagiarelli. Ma il web non ci sta: “Silenzio e rispetto”

Non ha retto alla gogna mediatica e ora la procura di Lodi sta indagando per istigazione al suicidio. Al centro delle cronache, da domenica sera, è la ristoratrice Giovanna Pedretti trovata morta sulle rive del fiume Lambro. Un servizio al telegiornale e un post del food blogger e volto della tv, Lorenzo Biagiarelli, avevano cercato di ‘smascherare’ la falsa recensione per cui la signora e la sua pizzeria erano stati osannati sui social come paladini di omosessuali e disabili. Da lì era partita la macchina del fango contro Pedretti che non avrebbe retto alla vergogna di non aver detto tutta la verità sulla recensione. Sembrerebbe, infatti, che la recensione fosse stata pubblicata ad aprile 2023 e poi ritirata fuori dalla titolare della pizzeria ‘Le Vignole’ solo in un secondo momento.

LUCARELLI: “NESSUNA GOGNA”

“Per la cronaca, la gogna di cui qualcuno sta parlando, è stata: un servizio di un tg, un post sui social, una storia su Instagram. La signora non è stata ‘sommersa’ da insulti, ma non si riesce mai a raccontare la verità“, scrive sui social Selvaggia Lucarelli, compagna di Biagiarelli che se la prende anche con i media: “I giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo ‘modello Iene’ che fa imboscate a chi rifiuta interviste, insegue, bracca, aspetta sotto casa o al lavoro, monta le immagini dei silenzi e delle fughe, musichette suggestive e faccioni degli inviati in servizi tv in prima serata, beh, come disse qualcuno, ‘o sono cretini o sono dei farabutti in malafede’“.

“SILENZIO E VERGOGNATI”

Il web, però, questa volta non ci sta e gli insulti piovono sull’opinionista: ‘Io credo che questo sia il momento del silenzio. Ma tu proprio non ce la fai?, ‘Ma se uno fa il cuoco, facesse il cuoco. Invece si vuole fare i cuochi, gli influencer, i debunker, i tuttologi, e questi sono i risultati. Ora però bisogna accettare le critiche quando non vi fate problemi a farle agli altri’ e anche: ‘E invece telefonare privatamente ad una persona per farle domande nonostante non si sia neanche un giornalista è opportuno? O continuare a parlare di qualcosa superfluo perché ci si crede i detective Conan? Perché non riuscite a fare silenzio mai…incredibile’.

