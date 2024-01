Hermes nelle radio e online con la canzone “Medusa”

Hermes torna con il nuovo singolo “MEDUSA” disponibile in digitale e radio distribuito da Virgin Music Las/Universal Music Italia

Prodotto da Gianmarco Grande e Alessandro Landini, il brano parla di una relazione incastrata in un loop dove ogni giorno sembra ripetersi e sembra essere perfettamente uguale ad un altro. Un amore in cui si continua a credere e a sperare, ma che poi finisce per non esistere. Aspettarsi alla porta in conflitto tra ragione e sentimento, una porta che sembra però non volersi più riaprire. Il sound mescola il background r&b dell’artista con le sonorità del nuovo pop italiano.

Hermes è Christian Cotugno, cantautore classe 2000. Si approccia al mondo della musica e dalla danza sin da bambino e la sua musica racconta la “generazione z” e le loro storie d’amore con ironia ed un pizzico di leggerezza. Nel 2021, dopo diverse esperienze musicali, inizia a lavorare al suo primo EP anticipato dal brano “Come serpenti”, inserito nella playlist editoriale di Amazon Music “Novità del momento” e trasmesso in rotazione radiofonica su Rai radio2 indie ed altre emittenti FM. Nel 2022 vince il contest della Fiera del Levante di Bari. Gli ultimi singoli “Sincero” e “Lucky Strike” in collaborazione con Simon Bayle e 3diFiori vengono inseriti nelle playlist editoriali di Spotify “New Music Friday Italia”, “Anina R&B”, “Caleido”, “Novità Pop”, “Fresh Finds Italia”. Vince l’ultima edizione del contest di Radio Italia e Anas con il brano “After” edito da Warner Music, trasmesso su Radio Italia e che accompagnerà lo spot tv per la campagna nazionale sulla sicurezza stradale sulle reti Rai e Mediaset . Si esibisce all’ultima edizione del concerto del Primo Maggio Roma e al Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano. L’ultimo brano “Astri” oltre ad essere inserito nelleprincipali playlist editoriali delle piattaforme digitali regala ad Hermes la copertina della playlist di spotify “Anima R&B”. Partecipa al RDS Summer Festival 2023 e al Giffoni Film Festival 2023. Il brano Mare Mosso è tra vincitori del progetto “Puglia Sounds Producers 2023”. Viene selezionato da MTV come artista del mese per la rubrica MTV PUSH ITALIA. Nel 2023 apre i concerti di Max Gazzè, The Kolors e Lo Stato Sociale. Recentemente ha tenuto un concerto nel palazzo dei congressi di Roma per Musika Expo Roma 2023.