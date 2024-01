Dermatite atopica: dupilumab sicuro fino a 5 anni per gli adulti

Dermatite atopica: secondo nuovi risultati, dupilumab sicuro fino a 5 anni per gli adulti con malattia da moderata a grave

Nei dati presentati sotto forma di due poster al congresso Fall Clinical Dermatology 2023, dupilumab consente un trattamento sicuro ed efficace della dermatite atopica negli adulti che necessitano di gestire la malattia a lungo termine. L’analisi era relativa allo studio di estensione in aperto LIBERTY AD OLE condotto nell’arco di 5 anni.

La dermatite atopica viene spesso trattata con le terapie topiche, che tuttavia non consentono un controllo adeguato della malattia nelle forme moderate e gravi. Gli immunosoppressori sistemici presentano invece problemi di sicurezza nel trattamento a lungo termine. Per ovviare a questi problemi, lo studio ha valutato l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di dupilumab nei pazienti con eczema moderato/grave.

Efficacia di dupilumab sostenuta nel tempo fino a 5 anni di utilizzo

Il primo poster ha analizzato i dati del trial di fase III LIBERTY AD OLE, uno studio di estensione in aperto della durata di 5 anni, nel quale i pazienti adulti che avevano partecipato a studi clinici precedenti con dupilumab hanno ricevuto il farmaco alla dose settimanale di 300 mg. Era consentito il ricorso concomitante a corticosteroidi topici e inibitori topici della calcineurina. Per via della mancanza di un braccio di controllo, sono stati utilizzati come confronto i risultati di sicurezza a 52 settimane del trial LIBERTY AD CHRONOS su adulti con dermatite atopica da moderata a grave sottoposti a dupilumab 300 mg.

L’analisi ha incluso tutti i pazienti trattati fino a 5 anni, un totale di 2.677 partecipanti (60,2% maschi, 72,3% bianchi) con età media di 39,2 anni e una durata media della malattia di 29,9 anni. Nello studio principale al basale il punteggio medio dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) era 32,8 e il punteggio medio della Peak Pruritus Numerical Rating Scale (PP-NRS) era 7,1, mentre nello studio di estensione in aperto l’EASI medio al basale era pari a 16,4 e il punteggio PP-NRS era 5,0.

Alla fine dell’estensione a lungo termine, aveva raggiunto una risposta EASI 90 il 76,2% dei partecipanti, in confronto a circa il 40% al basale. Sono aumentati anche i pazienti che hanno migliorato l’EASI di almeno il 75% rispetto al basale (EASI 75), passati da circa il 65% al basale all’88,9% alla fine dell’estensione. Un totale del 66,5% dei soggetti ha ottenuto una riduzione di 4 punti nel punteggio PP-NRS con un miglioramento di circa il 45% rispetto al basale.

Come hanno concluso i ricercatori, lo studio a lungo termine ha dimostrato che dupilumab si è rivelato efficace per 5 anni, con un miglioramento duraturo dei segni e dei sintomi della dermatite atopica e un profilo di sicurezza accettabile e coerente.

Sicurezza accettabile di dupilumab nel lungo termine

Il secondo poster ha presentato l’analisi di sicurezza a lungo termine di dupilumab nello studio LIBERTY AD OLE, nel quale l’85,0% dei pazienti ha riportato almeno un evento avverso emergente dal trattamento (TEAE), con il 10,0% che ha segnalato un TEAE grave, il 10,6% un evento avverso grave e l’1,2% un evento avverso grave correlato al trattamento.

Il 3,8% dei partecipanti ha interrotto anticipatamente la terapia causa di TEAE. I più comuni sono stati rinofaringite (28,9%), congiuntivite (20,0%), dermatite atopica (16,7%), infezione del tratto respiratorio superiore (13,6%), cefalea (8,1%), herpes orale (7,5%) e reazione al sito di iniezione. (5,2%).

I ricercatori hanno rilevato che si sono verificati in totale 894 eventi di congiuntivite, di cui l’87,7% si è risolto o è guarito. Nell’1,1% dei casi è stato riferito un recupero con sequele, nell’1,9% un recupero attivo e nel 9,2% non c’è stata guarigione. Nel complesso 536 pazienti hanno riportato almeno un evento di congiuntivite, il 46,3% dei quali era lieve, il 48,7% moderato e il 5,0% grave. Il 48,1% dei casi è risultato correlato al farmaco in studio e nel 2,6% dei pazienti la diagnosi di congiuntivite è stata motivo dell’interruzione del trattamento.

I ricercatori hanno concluso che il profilo di sicurezza di dupilumab era accettabile e coerente con i dati precedenti. I tassi di incidenza dei TEAE aggiustati per l’esposizione non sono aumentati nel tempo ed erano complessivamente inferiori rispetto alle analisi a 3 e 4 anni dello studio OLE e allo studio controllato con placebo di 52 settimane. Il 95% dei pazienti con un TEAE lo ha riferito come lieve o moderato e più dell’85% degli eventi è stato segnalato come guarito o risolto.

