“Una luce nell’acqua” è il libro di Carlotta Gilli

La pluricampionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli presenta il suo libro “Una luce nell’acqua”, disponibile nelle librerie e sugli store digitali

5 medaglie a Tokyo 2020 (2 oro, 2 argento, 1 bronzo), 22 ai mondiali (14 oro, 5 argento, 3 bronzo), 10 record del mondo, 6 europei e 27 italiani: la pluricampionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli torna con il libro autobiografico “Una luce nell’acqua. Dalle difficoltà nella malattia alle vittorie nel nuoto e nella vita” edito da lab DFG e scritto a quattro mani con Mauro Giorgini e con i contributi di Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, e di Roberto Valori, Presidente Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Non bastano i numeri a raccontare l’eccezionalità di “Wonder Gilli”, un esempio meraviglioso di forza, tenacia e talento, dentro, ma soprattutto fuori dalla piscina. Affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa che dall’età di 6 anni le ha fatto progressivamente perdere la vista fino agli attuali 1/10, si avvicina fin da piccolissima al nuoto, disciplina che l’ha portata a scrivere il suo nome nella storia, collezionando medaglie e record nazionali, continentali e mondiali, fino allo straordinario debutto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Negli anni ha ottenuto tre Collari d’oro al Merito Sportivo e ii titolo di Commendatore della Repubblica Italiana, ricevuto direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma non solo sport e medaglie. Anzi. Carlotta ha deciso di mettersi al servizio degli altri: fa parte della squadra delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, promuove iniziative a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare come ambasciatrice di Fondazione Telethon, ha distribuito pacchi con prodotti di prima necessità per la cura della persona e della casa dei marchi P&G alle famiglie bisognose nella sua Torino con i volontari della Croce Rossa Italiana come ambassador di Procter & Gamble – l’azienda che commercializza marchi come Dash, Pantene, Gillette, Swiffer, Oral B, ZzzQuil – e continua ad impegnarsi in prima persona nei progetti per aiutare l’ambiente e le persone più fragili come madrina dell’iniziativa “Campioni Ogni Giorno”, promossa dall’azienda nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”.

“Campioni Ogni Giorno” si fonda sulla convinzione che ogni piccolo gesto può fare la differenza e per questo P&G, con l’aiuto di Carlotta, intende compiere 2.026.000 azioni concrete per le persone e per l’ambiente entro il 2026, anno in cui il nostro Paese ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina, sostenendo iniziative tra le quali la Carovana della Prevenzione di Komen Italia per aiutare le donne in difficoltà a prendersi cura della propria salute, il progetto di inclusione sociale e lavorativa “Aula 162” promosso con Associazione Next, per formare persone in difficoltà e inserirle in aziende che cercano manodopera qualificata, “Le Lavanderie di Papa Francesco”, dove le persone senza fissa dimora possono lavare i propri indumenti e provvedere alla pulizia personale; gli “Orto-Frutteti Solidali”, realizzati con AzzeroCO2, che coniugano attenzione per l’ambiente, tutela della biodiversità e integrazione sociale e lavorativa di persone a rischio di emarginazione e progetti in collaborazione con WWF Italia. Tra questi le “Aule Natura”, spazi verdi all’interno delle scuole, in cui bambini e ragazzi possono crescere nella natura, conoscerla e imparare a rispettarla, e ReNature Italy, il più grande progetto di rinaturazione e tutela dell’ambiente su vasta scala mai avviato in Italia.

«Per me è fondamentale crescere sia come atleta che come essere umano, impegnandomi in prima persona e dando il mio contributo per migliorare il mondo in cui viviamo. Per questo è per me motivo d’orgoglio essere madrina di “Campioni Ogni Giorno”, di cui condivido appieno la filosofia: tutti noi possiamo e dobbiamo fare la nostra parte, anche piccola, perché la somma di tanti piccoli gesti può avere un impatto significativo e cambiare veramente le cose a vantaggio delle persone e dell’ambiente – spiega Carlotta Gilli – Ringrazio P&G Italia per i meravigliosi progetti che sta sostenendo e per la grande opportunità che continua a darmi per far conoscere la mia storia, che, spero, possa essere di ispirazione per chiunque si ritrovi davanti a un grande o piccolo ostacolo della vita».