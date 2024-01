Su Canale 5 una serata per ricordare Maurizio Costanzo con De Filippi e Fazio

A un anno dalla scomparsa, Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno su Canale 5 una serata in ricordo di Maurizio Costanzo

Il 24 febbraio 2023 la tv italiana diceva addio a Maurizio Costanzo. Una perdita pesante per il pubblico che l’ha sempre seguito, appassionandosi ai dibattiti del suo ‘salotto’. Ora Mediaset annuncia una serata omaggio che andrà in onda su Canale 5 in occasione del primo anniversario senza il giornalista, regista, autore e conduttore. Dovrebbe avere come sfondo il teatro Parioli di Roma, casa da sempre del celebre Maurizio Costanzo Show.

A guidare la serata sarà Maria De Filippi, con lei Fabio Fazio. A confermarlo è un comunicato della stessa Mediaset: “Saranno Maria De Filippi e Fabio Fazio a condurre, eccezionalmente insieme, lo speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa. A ripercorrere con Maria De Filippi e Fabio Fazio la lunga carriera del grande giornalista, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana”.

E si legge ancora: “Lo speciale, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo filmati e testimonianze inedite”.

“Gli intenti non sono quelli di una celebrazione nostalgica né, tanto meno, malinconica”, scrive Davide Maggio. “Maria- conclude- racconterà Maurizio ospitando i tanti personaggi lanciati da Costanzo e, più in generale, quelli che lo hanno accompagnato nella sua lunga vita professionale”.