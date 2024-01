Stasera torna il Grande Fratello: Varrese, Monia e Mirko i protagonisti della puntata

Al centro della puntata del Grande fratello di stasera ci sarà certamente il due di picche che Monia ha dato a Massimiliano Varese. Tornerà anche Mirko

Al centro della puntata del Grande fratello di questa sera ci sarà certamente il due di picche che Monia ha dato a Massimiliano Varese. Sì, perchè Monia ha detto “basta” una volta per tutte al ‘guru’ Varrese: “Basta, restiamo amici, io e te non possiamo stare insieme, siamo due poli troppo simili”. Uno stop abbastanza plateale, detto in modo chiaro e tondo dopo un paio di giorni di discussioni e frizioni sul loro (ri)avvicinamento delle ultime settimane. I due, che erano stati fidanzati diversi anni fa, si erano ritrovati dentro la casa del Grande Fratello con grande sorpresa di lui. Lei, che ha due figli e si è allontanata faticosamente dal suo ex compagno calciatore da cui si sentiva non considerata scegliendo di fare la madre single e crescere i figli da sola, ha scelto di fare il provino per entrare nella casa del Grande fratello e agli autori non ha nascosto la passata storia con Varrese, gancio che probabilmente le è valsa l’entrata in casa.

L’AVVICINAMENTO E IL BACIO

Varcando la soglia rossa, Monia La Ferrera non ha nascosto la gioia di ritrovare l’attore dentro la casa più spiata d’Italia. Anche Varrese, che è single dopo la sofferta fine della sua relazione con la madre della sua bambina e che durante il programma si era avvicinato alla giovane concorrente Heidi Klum provocando poi un putiferio con l’arrivo del padre di lei che lo ha accusato di essere uno stalker, è stato piacevolmente sorpreso dell’ingresso di Monia, ritrovandola più adulta e matura, rispetto ai tempi della loro storia. I due hanno mostrato molta sintonia e, durante le ultime settimane, si sono avvicinati sempre più. È scattato anche un bacio, in confessionale, che entrambi avevano commentato come se si fossero sentiti dei 15enni molto emozionati. Ora però, negli ultimi giorni, le cose devono essere cambiate. E gli equilibri, essendo la concorrente in nomination e rischiando di uscire questa sera stessa, sono più tesi.

“ANDIAMO A DUE VELOCITÀ DIVERSE”. LUI: “SONO SPIAZZATO”

Ma cosa ha fatto decidere a Monia di interrompere in modo brusco (e un po’ improvviso) l’avvicinamento con Varrese? Stando agli sfoghi di Monia delle ultime ore (in lunghi dialoghi con Rosy Chin ha spiegato di essere veramente “stanca“), Varrese si sarebbe mostrato troppo ‘pressante’, facendole notare troppo spesso il fatto di essere sempre lui a cercare un momento per stare con lei. Lei gli aveva già fatto notare a più riprese di volersi godere la casa e l’esperienza, tanto più rischiando l’uscita (insieme a Federico, Rosanna, Beatrice, Anita, Paolo, Sergio e Stefano), ma anche il fatto di essere frenata in qualche modo nel riavvicinarsi serenamente a lui. A un certo punto, nelle scorse ore, Monia ha deciso di chiudere. “Andiamo a due velocità diverse, te l’ho già detto tante volte, tu sei 10 punti avanti a me. Lo sai che non mi avvicino per paura, te l’ho detto, quindi ti avevo già chiesto di smetterla di farmelo notare. Io mi stavo avvicinando a piccoli passi, perchè continui a farmi notare sempre la stessa cosa”. Varrese si è mostrato molto stupito: “Ma sei seria? Sono sconvolto e spiazzato“. Monia, però, è andata dritta per la sua strada: “Facciamo che non ti merito, così ne esci bene ok? Io non mi merito un uomo così. Non hai rispettato i miei tempi, non mi va bene così”, dice Monia. Varrese abbozza ma non contesta, probablimente memore di quanto accaduto con Heidi, dove era stato attaccato di essere pesante e bollato come troppo insistente: “Non so cosa dire, sono spiazzato. Va bene, lasciamo perdere, come fai a dire che non rispetto i tuoi tempi? Questa è una cosa brutta”. C’è da dire che Monia è anche in nomination e questa brusca presa di posizione potrebbe avere anche a che fare con un tentativo di catalizzare l’attenzione e salvarsi. Si vedrà.

MIRKO A CONFRONTO CON GIUSEPPE

Per il resto, nella puntata di questa sera, focus anche su Mirko Brunetti che, dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello, continua a essere infastidito dal modo in cui Giuseppe si approccia alla sua ex fidanzata Perla (una delle due, l’altra è Greta, anche lei nella casa) e questa sera avrà un faccia a faccia con l’ex coinquilino. Non sarà l’unico momento di tensione di cui si parlerà nella puntata di stasera, dal momento che dopo il rientro di Beatrice in casa ci sono stati molti screzi tra i vari inquilini, a partire da quello tra Beatrice e Letizia Petris che, nato mentre si scattavano alcune foto simpatiche, ha raggiunto toni alti. “Io non intendo più essere comandata da Letizia Petris”, ha detto perentoria e furibonda Beatrice Luzzi in confessionale nei giorni scorsi.

ARRIVA IL FIGLIO DI FIORDALISO

Ma la serata di stasera non sarà dedicata solo agli scontri. Il Grande fratello promette anche sorprese, incontri e abbracci. Fiordaliso ad esempio riceverà come sorpresa la visita del figlio Paolo e questo la lascerà senza parole, dal momento che la cantante è convinta che nessuno dei suoi figli si farà mai vedere in televisione. Ci sarà una sorpresa anche per Anita che da diverse settimane ha accusato la mancanza di suo fratello Leandro, di cui spesso racconta e per il quale nutre un infinito amore. Sarà proprio lui ad abbracciare la sorella.