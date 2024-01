Si può guarire dalla depressione? La risposta da un metodo matematico

Per capire la probabilità di guarigione dalla depressione maggiore è possibile utilizzare un metodo matematico, basato sull’interconnessione dei sintomi

Per predire la probabilità di guarigione dalla depressione maggiore è possibile utilizzare un metodo matematico, basato sull’interconnessione dei sintomi. È quanto si legge su uno studio dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato oggi dalla rivista Nature Mental Health.

La ricerca ha sviluppato un metodo per misurare la cosiddetta plasticità, la capacità di modificare l’attività del cervello e il comportamento, fondamentale per passare dalla psicopatologia al benessere mentale. “A tale scopo- afferma Igor Branchi, del centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss, che ha coordinato lo studio- abbiamo impiegato una tecnica matematica nota come ‘network analysis’. L’obiettivo era dimostrare come la plasticità possa essere misurata matematicamente valutando la forza della connettività nella rete dei sintomi, ossia la frequenza con cui i sintomi della depressione si modificano assieme”.

“Maggiore è la sincronia delle variazioni di diversi sintomi- prosegue- più alta è la coerenza, ovvero la connettività, del sistema e minore è la sua plasticità: in questo lavoro si dimostra come configurazioni più connesse siano più difficili da modificare rispetto a configurazioni in cui i legami tra sintomi sono meno forti“.

Per verificare il metodo, i ricercatori hanno esaminato i dati provenienti da uno degli studi più rilevanti sulle strategie di trattamento della depressione, noto come Star*D e fornito dal National Institute of Mental Health degli Stati Uniti, analizzando la traiettoria di miglioramento di oltre 4.000 individui depressi. “L’analisi- evidenzia Branchi- ha confermato come il nostro approccio matematico sia in grado di misurare la capacità dei pazienti di modificare il proprio stato depressivo. In particolare, abbiamo dimostrato come la forza della connettività dei sintomi, misurata all’inizio dello studio, fosse più debole nei pazienti che avrebbero successivamente mostrato una maggiore plasticità, presentando un miglioramento significativo, responders, rispetto a quelli che avrebbero invece mostrato un miglioramento meno sensibile, non-responders”.

“Inoltre – precisa – abbiamo evidenziato una correlazione altamente significativa tra la connettività dei sintomi e sia il miglioramento dello stato depressivo sia la predisposizione a cambiare umore in base alla qualità percepita della vita“.

Questo metodo, sottolineano gli autori, permette di stimare la probabilità di cambiamento ma non consente di prevedere con certezza lo stato futuro di salute dell’individuo che dipende da una moltitudine di fattori. “In conclusione- spiega Branchi- questa operazionalizzazione, ovvero lo sviluppo di una misura di un concetto astratto come la plasticità, fornisce uno strumento matematico utile per predire la resilienza, la vulnerabilità e il recupero, aprendo la strada a nuovi approcci nella prevenzione e nel trattamento del disturbo depressivo maggiore e, più in generale, dei disturbi psichiatrici”.