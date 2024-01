Naïma ha aperto un nuovo negozio a Pompei

Continua l’espansione di Naïma, gruppo di profumerie nato dall’unione di alcune tra le più importanti e storiche famiglie di imprenditori italiani

Naïma è ormai una realtà in continua espansione con oltre 280 punti vendita diffusi in maniera capillare su tutto il territorio italiano. Il brand grazie al supporto dei propri soci che hanno fatto fronte comune mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze radicate nel territorio, sta portando avanti una strategia condivisa di uniformazione ed espansione della rete retail.

Naïma apre le porte di una nuova profumeria in Campania, nella città di Pompei, presentando un’offerta unica di prodotti dei maggiori brand del lusso e dalle ultime tendenze del mercato beauty. Come negli altri punti vendita, anche in quello di Pompei è indispensabile il ruolo del Beauty Expert, in grado di instaurare un rapporto privilegiato ed esclusivo con ogni cliente, esaudendo in questo le sue richieste e offrendo un servizio personalizzato.

La nuova profumeria è soltanto uno dei molti tasselli nella crescita dell’azienda che chiude l’anno con oltre 300 aperture, esempi tangibili della rapida crescita e dell’ambizione che muove Naïma nel proprio processo di affermazione e consolidamento.

“Con orgoglio apriamo questo nuovo store in Campania, esempio tangibile della crescita di Naïma e del rapporto di collaborazione e cooperazione che noi soci mettiamo a disposizione per il bene del gruppo. Cerchiamo di trovare un equilibrio tra le nostre conoscenze territoriali e la strategia dell’azienda, mantenendo sempre uno sguardo ampio per offrire un’esperienza riconoscibile, di qualità e allineata a tutti gli altri punti vendita Naïma. Crediamo fortemente in questo progetto e registriamo, giorno dopo giorno, risultati positivi e di crescita.” Enrico Oliviero, AD Naima Oliviero.