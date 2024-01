Meloni festeggia il compleanno a ‘Un giorno da pecora’: “Come regalo vorrei dormire”

Per Giorgia Meloni, compleanno in diretta a ‘Un giorno da pecora’: “Tra tre anni ne compio 50, sarò ancora a Palazzo Chigi. Elly Schlein? Non so se mi ha fatto gli auguri”

Giorgia Meloni festeggia il suo compleanno in diretta a ‘Un Giorno da Pecora’. Oggi al programma di Rai Radio1 la presidente del Consiglio ha spento (virtualmente, visto che era in collegamento video da Palazzo Chigi) le candeline della torta di compleanno che gli hanno fatto trovare i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, dedicandole l’immancabile ‘tanti auguri a te’.

Chi le ha fatto gli auguri? “Molti- risponde Meloni- quelli che sono riuscita a vedere, tipo Salvini. Mi dichiaro: sul mio telefono attualmente ci sono 1400 messaggi inevasi, di solito rispondo a tutti ma per la prima volta in vita mia confesso che forse non riuscirò a farlo”. La leader del Pd Elly Schlein le ha fatto gli auguri? “Non so se mi ha fatto gli auguri, posso dire che me li ha fatti Conte, quelli li ho letti, me li ha mandati molto presto stamattina. Ho letto anche quelli della Von Der Leyen e Rishi Sunak”.

Il premier indiano Modi le ha scritto? “Non abbiamo il numero e ci telefoniamo per vie più istituzionali, siamo buoni amici”.

Visto che probabilmente non riuscirà a leggere tutti gli auguri che ha ricevuto- chiede Lauro- può approfittare per ringraziare chi glieli ha mandati ora in diretta. E lei: “Grazie a tutti per i vostri messaggi, spero di riuscire a rispondere a tutti. Vi voglio bene, grazie”. Oggi compie 47 anni. Quanti se ne sente? “47- ha detto la premier- forse anche 48 o 49 in questo momento. Poi dopo le feste…”. Non ha avuto più tempo di fare attività fisica per mantenersi in forma? “Un po’ meno, non è solo la mancanza di tempo, oggettiva, ma anche questione di stanchezza fisica. Ci provo però, è tra i buoni propositi del nuovo anno”.

Questo anno e poco più a Palazzo Chigi quanti ne vale dei suoi 47? “Una legislatura intera un annetto li fa, un annetto cinque ti sembrano…”.

Qual è il regalo più bello che ha ricevuto tra quelli non istituzionali? “Una mia amica mi ha regalato delle tovagliette per la cucina, molto belle, ci volevano perché le vecchie erano rovinate”.

Qual è invece il regalo che vorrebbe ricevere? “Dormire…” Stasera riuscirà a fare una cena tra amici? “Non credo, ma recupereremo”. Tra tre anni compirà 50 anni: pensa di festeggiare anche quelli a Palazzo Chigi? “Per forza – ha chiuso Meloni- ci tocca”.