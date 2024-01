Come aumentare le possibilità di vendere in poco tempo il proprio appartamento

Vendere un’abitazione non è un’operazione semplice. Gli aspetti da prendere in considerazione e i passaggi da compiere, dalla sistemazione degli ambienti alle pratiche burocratiche, sono numerosi.

Per non commettere errori, nel momento ti dici “Ho deciso, voglio vendere il mio appartamento ” dovresti metterti subito alla ricerca di professionisti del settore, affidabili e competenti, che sappiano guidarti passo dopo passo dalla valutazione immobiliare fino alla firma del compromesso e al rogito. Seguendo i loro consigli, riuscirai con ogni probabilità ad accelerare i tempi di vendita e a liberarti il prima possibile di quell’immobile che è diventato di troppo.

Ma quali sono i metodi che è possibile attuare per aumentare le possibilità di vendere rapidamente casa? Vediamoli insieme.

Stabilire il prezzo corretto

Stabilire il giusto prezzo è davvero indispensabile per vendere rapidamente una casa, un appartamento o qualsiasi altro tipo di proprietà. Sebbene possa sembrare scontato, non per tutti lo è.

Per individuare il valore giusto è possibile:

consultare i dati del mercato immobiliare , tenendo conto della zona nella quale si trova l’immobile, della sua tipologia e del numero di locali di cui dispone;

effettuare una valutazione immobiliare online gratuita , compilando in ogni sua parte il form disponibile sulla piattaforma scelta;

richiedere una valutazione sul posto , la quale verrà eseguita da un esperto immobiliare.

Questi tre passaggi non si annullano a vicenda, bensì si completano, permettendo di ottenere, un passo alla volta, un valore sempre più preciso, affidabile e personalizzato.

Nel momento in cui si decide il prezzo di vendita, è importante fare attenzione a non svalutare o sopravvalutare l’appartamento, in quanto entrambe queste operazioni potrebbero rendere la vendita più difficoltosa, ritardandola.

Effettuare interventi di restauro e ristrutturazione

I lavori di restauro e di ristrutturazione risultano particolarmente utili per le abitazioni di vecchia costruzione. Se scelti con attenzione, permettono non solo di accelerare il processo di vendita, ma anche di aumentare il valore dell’immobile.

Nel momento in cui si decide quali interventi effettuare, è importante tenere presente che i più adatti sono quelli:

in grado di apportare significativi miglioramenti alla casa;

generali, ossia che non personalizzano l’ambiente .

Ottimi, dunque, gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e a ridurre la dispersione termica, nonché quelli destinati a modernizzare gli impianti o a integrare nell’edificio ambienti mancanti, come il bagno o la cucina. Meno adatti gli interventi decorativi o quelli che modificano la planimetria della casa.

Ricorrere all’Home Staging

Quando si parla di home staging si fa riferimento a un vero e proprio allestimento, quasi teatrale, dell’abitazione, destinato a renderla quanto più possibile accattivante.

Utile sia per realizzare foto attraenti e d’effetto sia per preparare l’ambiente alle visite dei possibili acquirenti, questa attività non deve “personalizzare” gli ambienti, ma semplicemente valorizzarli, mettendone in evidenza i pregi e le possibilità di intervento. Per ottenere buoni risultati è possibile ricorrere a luci, tessuti, abbinamenti cromatici, nonché oggetti d’arredo e mobili di scena.

Una tipologia particolare di home staging è quella effettuata non in loco, ma esclusivamente in digitale, tramite software dedicati, al fine di ottenere immagini o video capaci di attirare l’attenzione e suscitare interesse.

Affidarsi a dei professionisti del settore

Sebbene i metodi per accelerare la vendita di un immobile siano numerosi, il più efficace è uno solo: mettersi nelle mani di professionisti del settore. Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni e grazie alle numerose compravendite curate, gli esperti immobiliari sono in grado di curare nel dettaglio ogni passaggio della compravendita, elaborando all’occorrenza un piano di marketing idoneo.

Tanto per cominciare potranno effettuare una valutazione immobiliare in loco e una comparazione con il mercato di riferimento. Fatto questo, potranno occuparsi della pubblicizzazione dell’immobile tramite i canali più idonei e dell’organizzazione delle visite, fase fondamentale ed estremamente impegnativa, soprattutto in termini di tempo.

Per finire, potranno fornire tutto l’aiuto necessario per l’iter burocratico, dalla gestione dell’offerta di acquisto e della controfferta fino al compromesso e all’ultima fase della compravendita, il rogito notarile.