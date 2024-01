Car-T per i tumori solidi: accordo tra Legend Biotech e Novartis

Legend Biotech, ha stipulato un contratto di licenza esclusiva globale con Novartis Pharma per alcune terapie cellulari con recettori chimerici dell’antigene (CAR-T)

Legend Biotech, ha stipulato un contratto di licenza esclusiva globale con Novartis Pharma per alcune terapie cellulari con recettori chimerici dell’antigene (CAR-T) di Legend Biotech che hanno come bersaglio la DLL3, compreso il candidato alla terapia cellulare CAR-T autologa LB2102. La proteina Delta-like 3 ligand (DLL3) è presente in oltre l’85% dei casi di tumore del polmone e piccole cellule (SCLC).

L’accordo concede a Novartis i diritti esclusivi a livello mondiale per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di queste terapie cellulari, alla cui produzione Novartis potrà applicare la propria piattaforma T-Charge che mira a ridurre il tempo necessario per produrre cellule antitumorali al di fuori dell’organismo e a migliorarne la durata

Novartis pagherà a Legend 100 milioni di dollari in anticipo per assicurarsi i diritti sulla terapia cellulare, denominata LB2102, e potrebbe inviare a Legend fino a 1 miliardo di dollari in più se verranno raggiunti gli obiettivi clinici, normativi e commerciali. Legend completerà i test di Fase 1, dopodiché Novartis si assumerà le responsabilità dello sviluppo.

Legend Biotech sta avviando lo sviluppo clinico di LB2102 per il trattamento del carcinoma polmonare a piccole cellule e del carcinoma neuroendocrino a grandi cellule in fase estensiva, dopo che la Fda statunitense ha autorizzato la sua domanda di sperimentazione di un nuovo farmaco nel 2022. Nel 2023, la Fda ha concesso al prodotto la designazione di farmaco orfano, uno status conferito a farmaci o biologici destinati al trattamento, alla diagnosi o alla prevenzione di malattie e condizioni rare.

Con la firma di Legend, Novartis ha scelto un partner collaudato, in quanto la biotech ha già sviluppato con successo il farmaco CAR-T Carvykti per il mieloma multiplo in collaborazione con Johnson & Johnson. Questi farmaci prevedono il prelievo delle cellule T dei pazienti, la loro reingegnerizzazione per identificare e attaccare le cellule tumorali e la loro re-infusione nei pazienti.

Con questo accordo, Novartis si sta muovendo in una direzione più rischiosa. Finora, i trattamenti CAR-T hanno dimostrato di poter trattare con successo solo tumori del sangue come il mieloma multiplo, la leucemia e il linfoma, ma non tumori solidi come il cancro ai polmoni.

Inoltre, la proteina bersaglio di LB-2102, chiamata DLL-3, non ha finora avuto successo nello sviluppo di farmaci. AbbVie ha firmato un accordo da 6 miliardi di dollari per un coniugato anticorpo-farmaco mirato alla DLL-3, chiamato Rova-T, che è stato accantonato dopo il fallimento di uno studio di Fase 2. Da allora anche Amgen ha sospeso un farmaco per la DLL-3. Da allora anche Amgen ha sospeso la sperimentazione di un farmaco CAR-T mirato a DLL-3.

Quest’estate Legend ha avviato una sperimentazione di LB-2102 nel carcinoma polmonare a piccole cellule, dove sono stati testati Rova-T e CAR-T di Amgen, e nel carcinoma neuroendocrino a grandi cellule. L’accordo riguarda altre terapie cellulari mirate alla DLL-3.

Attualmente utilizzata per due CAR-T sperimentali, la piattaforma T-Charge mira a migliorare i punti deboli dei farmaci CAR-T esistenti. Il metodo cerca di preservare la “staminalità” delle cellule T, ovvero la loro capacità di auto-rinnovarsi e maturare. Utilizzandola, Novartis spera che la maggior parte della divisione delle cellule possa avvenire nel corpo dei pazienti dopo l’infusione, riducendo così i tempi di produzione. Inoltre, potrebbe ridurre l’esaurimento delle cellule T, uno stato di ridotta funzionalità che può verificarsi quando il sistema immunitario risponde a infezioni o tumori per un periodo di tempo prolungato.

E’ progettata per ridurre la necessità di un lungo periodo di coltura al di fuori dell’organismo e consente di ottenere cellule T con un maggiore potenziale proliferativo e un minor numero di cellule T esaurite. LB2102 sarebbe la prima applicazione di T-Charge da parte di Novartis a un candidato alla terapia cellulare mirata ai tumori solidi.

“Riteniamo che LB2102 abbia un design CAR innovativo e un meccanismo di armatura che ne aumenta l’attività antitumorale”, ha dichiarato nel comunicato Guowei Fang, Chief Scientific Officer di Legend.”Siamo entusiasti che un’importante azienda farmaceutica, con profonde radici nell’oncologia e nella terapia cellulare, abbia scelto di promuovere questo candidato prodotto nella clinica”.

Come anticipato, Novartis ha già due terapie CAR-T in clinica, prodotte dalla piattaforma T-Charge. L’autoleucel di Rapcabtagene, noto anche come YTB323, ha dimostrato di produrre un tasso di risposta completa del 63% dopo tre mesi in 26 pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato/refrattario in uno studio di fase 1.

L’altro asset, PHE885, è stato sviluppato da Novartis per la terapia CAR-T. e ha dimostrato un tasso di risposta globale del 96% in 23 pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario.

Da allora, Novartis è rimasta fedele al potenziale della piattaforma. T-Charge può essere utilizzato solo per terapie autologhe e Novartis ha finora resistito al clamore suscitato dalle cosiddette CAR-T “off-the-shelf”.