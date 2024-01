Ally nelle radio e in digitale con “Paranoie”

“Paranoie” è il nuovo e atteso singolo della giovane cantautrice Ally, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale

“Paranoie” è il nuovo e atteso singolo della giovane cantautrice Ally, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Una ballad indie pop elegante e dolce con degli arrangiamenti essenziali e ben curati che mirano ad una intimità profonda. L’interpretazione dell’artista, sentita e autentica, con venature di malinconia e tristezza, accompagna l’ascolto per mano in una riflessione sulle proprie esperienze di vita. Delicatezza e sincerità quindi per un singolo che dal 27 ottobre uscirà ufficialmente e sarà pronto per essere ascoltato e condiviso.

“Paranoie è un brano che descrive il mio approccio e il funzionamento del mio cervello nelle varie situazioni della mia vita. L’atto di pensare in maniera ossessiva per arrivare ad una soluzione che mi convince solo temporaneamente. L’ho scritta due anni fa, ma rappresenta un tema attuale che ognuno affronta nelle diverse tappe della propria vita; quindi, è tema universale in cui sia adulti che adolescenti si possono ritrovare.” Ally

Storia dell’artista

Sono Alessandra, in arte Ally. Canto da quando sono piccola, ma faccio lezioni da circa tre anni. Ho iniziato a scrivere canzoni durante la pandemia e a suonare da autodidatta sia pianoforte che chitarra. Ora frequento una scuola di musica a Milano (Cluster) e per ora pubblico da artista indipendente. Voglio fare l’artista perché l’arte esprime la mia veridicità e credo nel potere unitario che ha. Nei momenti di maggiore solitudine e difficoltà la musica è stata la mia confidente e sento l’urgenza di aiutare anche gli altri attraverso la mia espressione. Scrivo per processare il mio vissuto e creare un legame attraverso parole e melodie con chi mi ascolta. Scrivo canzoni perché è l’unico modo di arrivare all’essenza di noi essere umani in modo immediato e sconfiggere così tempo e spazio.